Helen’s dagboek 623: ’Ik wil niet dat anderen lijden onder de fouten van mijn zoon’

Maandag

Max gokt. Online. Het hoge woord is er zaterdag met veel horten en stoten uitgekomen. Het blijkt ook het onderliggende probleem voor zijn depressie te zijn geweest, denkt-ie zelf. Het begon met een spelletje en wat geld inzetten op voetbalwedstrijden. Maar al heel snel had hij zichzelf niet meer in de hand.

Tot diep in de nacht speelde hij. Het was ook zo makkelijk, verklaart hij zelf. Waar hij kon lenen, heeft hij geleend. Hij staat in het rood bij vrienden, bij de bank en hij heeft zijn ooit door ons opgebouwde spaarrekening volledig geplunderd. Zo nu en dan won hij fors, maar dat bedrag was dan diezelfde avond alweer verspeeld.

„Wat wil je dat wij eraan doen?” heb ik hem gevraagd, toen hij zaterdagavond alles opbiechtte. Daarop haalde hij zijn schouders op. Max wist het zelf ook niet. Hij had het idee dat, nu hij zo de bodem van de put had bereikt, alleen nog maar kon verbeteren.

Pamper

Boris en Paul staan erop dat hij hulp zoekt. Max wil het alleen per se zelf doen. Het was zijn plan op eigen houtje zijn vrienden terug te betalen en een regeling met de bank te treffen. Ik heb het nu zo met hem afgesproken dat hij € 17.000 van mij leent en daarmee direct zijn vrienden afbetaalt. Dan mag hij mij de komende jaren in etappes terugbetalen.

Ik wil niet dat anderen lijden onder de fouten van mijn zoon. Paul vindt dat ik hem daarmee pamper. Boris ook, trouwens. Maar ze snappen me ook wel. Ik heb er de voorwaarde aan gesteld dat hij zijn vrienden inlicht over zijn probleem, ze verbiedt ooit nog geld aan hem te lenen én ik heb inzage in de overboekingen geëist.

Casinobazen

Ik ben als de dood dat het, nog voordat er ook maar een stuiver is afbetaald, weer in de zakken van de online casinobazen verdwijnt. Alsof de duvel ermee speelt, krijg ik zojuist een reclame voor gokken op social media te zien. Met ingehouden woede geef ik aan dat ik de reclame niet meer wil zien, omdat ik het ongepast vind.

Het lucht op geen enkele manier op. Mijn kind is onder het mom van ’leuk tijdverdrijf’ financieel volledig de ellende ingetrokken. En er is niemand die daar de verantwoordelijkheid voor pakt.

Donderdag

Jessie belt. Nog voordat ik mijn naam kan noemen, hoor ik haar huilen. „Ik kan niet meer”, snikt ze.

