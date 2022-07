Elisa Rutten uit Polopos: ’Als ik wijn drink, verdun ik het met bubbelwater’

Hoe is jouw levensstijl?

„Voor corona woog ik 130 kilo. Sinds het moment dat ik hoorde dat er veel mensen met corona en overgewicht op de ic terechtkwamen, besloot ik te veranderen. Daarvoor had ik alle diëten die er bestonden al geprobeerd, maar ik kwam altijd weer aan. Ik moest anders tegen eten aan gaan kijken. Toen ik me ging verdiepen in de diepere laag waarom ik zoveel at, kwam ik erachter dat ik een pleaser was. Ik was te veel bezig met anderen gelukkig maken in plaats van voor mezelf te kiezen en te zorgen. Mijn verdriet at ik altijd weg en daar was ik klaar mee. Ik besloot mijn gedachtes voor eens en altijd de baas te zijn.”

Elisa Rutten, bekend van het programma Het Spaanse dorp: Polopos, is inmiddels meer dan 50 kilo afgevallen. Ⓒ Eigen beeld

Hoe ziet jouw voedingsschema eruit?

„Momenteel eet ik zes keer per dag kleine porties en eet ik in een week heel gevarieerd. Zo eet ik in een week een stukje vlees, kip, vegetarische kip, een keer een pasta, een rijstgerecht, een stukje vis en een keer salade met soep. Dit allemaal één keer per week. Op deze manier probeer ik zo gevarieerd mogelijk te eten. Inmiddels ben ik met deze levensstijl al meer dan 50 kilo afgevallen.

Hiernaast ben ik erachter gekomen dat het heel veel voor mij doet om geen melk meer te drinken. Sinds ik ben gestopt daarmee heb ik geen stijve handen meer als ik ’s ochtends wakker wordt en heb ik geen last meer van mijn gewrichten. Daarom is mijn tip ook altijd aan anderen: als je ergens last van hebt, onderzoek dan of het eventueel met je voeding te maken kan hebben. Stop bijvoorbeeld twee weken met een product zoals melk en kijk wat het met je doet. Voor mij is het een wereld van verschil!”

Drink je alcohol?

„Ik drink sowieso nooit sterke drank. Waar ik wel af en toe van kan genieten is een droog, wit wijntje. Dit meng ik dan met bubbelwater. Ik neem 1/4e van een glas witte wijn, en dit vul ik aan met bubbelwater. Twee of drie keer per week drink ik dit, maar soms ook weken niet als ik er geen zin in heb. Wijn verdund met bubbelwater smaakt voor mij nog lekkerder dan een gewoon glas wijn, het is maar net waar je gewend aan raakt!”

Doe je aan sport?

„Ik probeer nu drie keer per week hard te lopen, maar ik moet zeggen dat ik zo goed als niet heb gesport in de periode dat ik 50 kilo afviel. Ik vind dat je moet sporten, omdat je het leuk vindt, niet omdat je per se af wil vallen.”

Wat is jouw gouden tip voor een gezonde levensstijl?

„Zet jezelf op nummer 1 en hou van jezelf. Ik zie het menselijk lichaam als een mooie, speciale machine die we hebben gekregen. Vergelijk jezelf eens met hoe je met een auto omgaat. Daar ben je toch ook zuinig op? Die verzorg je toch ook goed? Waarom je lichaam dan niet?”

Zit je op je streefgewicht?

„Ik heb geen idee, ik weeg mezelf namelijk niet meer. Ik merk dat wegen heel slecht is voor mijn mentale gesteldheid. Ik wil niet gefocust zijn op getallen, maar hoe ik me voel en of ik blij word als ik in de spiegel kijk. En dat word ik!”

