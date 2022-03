Wat is een miskraam?

Een miskraam is het verlies van een zwangerschap tot 20 weken. „Verreweg de meeste miskramen vinden plaats in het eerste trimester, dus voor de 13 weken. Wanneer een miskraam plaatsvindt in de eerste 13 weken is dat veelal omdat de zwangerschap niet goed is aangelegd. Na de 13 weken zijn er vaak ook andere oorzaken die een rol spelen bij het verlies van de zwangerschap.”

„Bij een vroege miskraam heeft de natuur vroegtijdig een fout in de zwangerschap ontdekt waardoor een zwangerschap zich niet verder kan ontwikkelen. Je lichaam zet dan zelf het proces van de miskraam ingang. Je kunt dan vaak nog niet echt spreken van een leven, omdat het embryo in veel gevallen volledig mist. Er is dan enkel een lege vruchtzak te zien. Desalniettemin blijft het heel pijnlijk voor de zwangere, omdat zij na de positieve zwangerschapstest rekent op een kindje”, aldus Lemmers.

Hoe ontstaat een miskraam?

Zonder twijfel is de maternale leeftijd de sterkste risicofactor voor het krijgen van een miskraam, waarbij deze kans rond de 9 procent bedraagt voor vrouwen tussen 20 en 24 jaar, maar oploopt tot 50 procent voor vrouwen van 42 jaar en zelfs tot 75 procent voor 45-jarige vrouwen.

Lemmers: „Vanaf het moment dat je vruchtbaar bent, loopt de kans op een miskraam steeds meer op. Dit heeft te maken met de kwaliteit van de eicellen. De beste eitjes komen als eerste. Na je 45ste heb je een stuk minder eicellen, maar deze zullen dus ook van mindere kwaliteit zijn. We zeggen niet voor niks: ’Een slimme meid krijgt haar kind op tijd’. Al is dit natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik begrijp heel goed waarom steeds meer vrouwen pas op latere leeftijd aan kinderen beginnen. In cijfers is namelijk duidelijk te zien dat het carrièreperspectief van vrouwen nou eenmaal vaak achteruitgaat als ze op jonge leeftijd kinderen krijgen.”

Verder zijn er volgens Lemmers ook een aantal risicofactoren, waardoor de kans op een miskraam kan toenemen: „Bij overgewicht, diabetes, roken of veel alcoholgebruik neemt de kans op een miskraam toe. Het is gewoonweg heel belangrijk dat je er een gezonde leefstijl op nahoudt.”

Toch wordt er bij het overgrote deel van de miskramen geen duidelijke oorzaak vastgesteld. „We weten vaak niet precies wat de miskraam heeft veroorzaakt. In de meeste gevallen is het een foutje in het erfelijk materiaal, maar dit is moeilijk vast te stellen. In sommige gevallen kan de oorzaak een stollingsstoornis of hormonale afwijking bij de moeder zijn. Hiernaast zou het ook aan een anatomische afwijking van de baarmoeder kunnen liggen. Toch is het belangrijk om te onthouden dat dit in de meeste gevallen niet het geval is. De hoofdoorzaak blijft bij het merendeel een foutje in het erfelijk materiaal”, aldus Lemmers.

Hoe herken je een miskraam?

Je lichaam geeft in veel gevallen een aantal symptomen af als de miskraam op gang komt. Je kunt een miskraam herkennen aan verminderde zwangerschapsverschijnselen, maar ook aan bloedverlies en menstruatiepijn. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat het fout gaat. Soms is enkel een klein bloedvaatje gesprongen. Toch blijft het belangrijk om op zo’n moment meteen contact op te nemen met je verloskundige.

Als zeker is dat het vruchtje niet meer leeft, zal je lichaam het gaan afstoten. Wanneer je hier niet op wilt wachten zijn er ook een aantal manieren waarmee je het kunt opwekken. „Je kunt een miskraam opwekken met tabletjes of een curettage. Bij een curettage wordt de baarmoeder met een zuigbuis leeggezogen. Een curettage heeft wel een klein risico op complicaties. Na een curettage hebben vrouwen een hogere kans op vroeggeboorte in een volgende zwangerschap. Je kunt de baarmoeder ook beschadigen, waardoor er verklevingen in de baarmoeder kunnen ontstaan. Wanneer er significante verklevingen zijn, is het zwanger worden ook moeilijker en ben je dus verminderd vruchtbaar.”

Wanneer kun je spreken van een herhaalde miskraam?

Volgens Lemmers is er sprake van een herhaalde miskraam als je twee of meer miskramen hebt gehad. Deze miskramen hoeven echter niet opeenvolgend te zijn. De vrouw kan voor of tussen de miskramen één of meerdere kinderen hebben gekregen.

Lemmers: „Eén tot drie procent van alle vrouwen met een kinderwens krijgt te maken met een herhaalde miskraam. Artsen zullen in zo’n situatie nader onderzoek doen naar de oorzaak, maar het is niet gelijk iets om je zorgen over te maken. Het betekent namelijk niet dat je hierdoor nooit een gezond kindje zult krijgen. Meerdere miskramen zijn natuurlijk ontzettend pijnlijk, maar uit kansberekeningen is gebleken dat de kans op een doorgaande zwangerschap nog heel hoog is. Wanneer je bijvoorbeeld op 20-jarige leeftijd al vijf miskramen hebt gehad, is de kans op een doorgaande zwangerschap nog steeds 85 procent.”

Kun je een miskraam voorkomen?

Jammer genoeg kun je een miskraam in veel gevallen niet voorkomen. Belangrijk is om te weten dat je van vrijen, fietsen of paardrijden absoluut geen miskraam kunt krijgen. Het helpt ook niet als je stopt met werken of voldoende rust neemt. Lemmers: „Het is echter wel bewezen dat onregelmatige werktijden een kleine invloed hebben. Bij vrouwen met een stollingsstoornis zou medicatie kunnen helpen om de kans op een miskraam te verkleinen. Verder kan medicatie bij vrouwen met meerdere miskramen in hun voorgeschiedenis ook zinvol zijn.”

