’Máxima op roze wolk in Zweden’

Koningin Máxima verscheen maandagavond op het staatsbanket in een roze sari. Deze jurk werd gemaakt voor een staatsbezoek in India in 2007 door Jan Taminiau. „Er is altijd commentaar dat het koningshuis verschrikkelijk veel geld kost en dat is ook zo, maar het moet gezegd worden dat Máxima erg haar best doet om haar kleding meerdere keren te dragen. Niks in haar kledingkast gaat verloren. Ze recyclet veel. Ik vind onze Máxima dé koningin van de recycle mode”, zegt Kim.

1001 nacht

„Máxima vindt het blijkbaar veilig of gewoon leuk om in dezelfde kleurtinten te blijven tijdens een staatsbezoek. Kennelijk leeft zij nu op een roze wolk, want ze is helemaal into het roze. De roze kleur geeft haar een hele lieve, zachte uitstraling. De sari jurk is een prachtig stuk, een heuse sprookjesjurk uit 1001 nacht. Ze is gisterenmiddag bij aankomst rustig begonnen met haar outfit en zoals ik al voorspelde heeft zij gisteravond flink uitgepakt”, aldus Kim.

Maar ook op de sarijurk werd commentaar geleverd. „Mensen vinden dat de sari jurk alleen maar kan worden gedragen in een warm oord, omdat het een zwoele jurk is. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Zij brengt met deze jurk een zwoele warmte in een Scandinavisch land. Ze is meteen de prinses op het bal, en nu een Indiase prinses”, zegt Kim.

Sieraden

Máxima droeg ook opvallende sieraden naar het staatsbanket. „Mijn god, wat een bling bling. Het deed bijna pijn aan je ogen. Maar ja, dat hoort nu eenmaal bij een koningin. Dus ook hier slaat zij de plank weer niet mis. Ook de sieraden heeft zij gerecycled, dat is best knap en uniek. Ze heeft een enorme schat aan sieraden vanuit het Nederlandse Koningshuis. Daar zit zeker wat ouderwets spul tussen, maar die kan ze zo mooi laten vermaken, zonder het pronkstuk zelf tekort te doen. Het blijft zodoende authentiek”, zegt Kim.

Op Máxima’s schouder is een broche van koningin Juliana te zien. „Deze broche heeft zij helemaal eigentijds gemaakt. Ze heeft hem heel bijzonder op haar schouder geplaatst, waardoor het een hele hippe uitstraling krijgt. Zij geeft de ouderwetse juwelen een eigentijdse touch. Ook had zij bijvoorbeeld een armband om waar de hoofdjes van haar dochters op staan afgebeeld. Wat een leuke vinding, toch even die meiden er ook bij. In het verleden had ze het prinsessentrio ook al af laten beelden als fotoprint op een tas, heel origineel. Ik vind het echt fantastisch hoe zij dat met sieraden doet. Ze ruïneert ze niet, maar gebruikt ze in alle vormen en met meerdere variatiemogelijkheden. Ik ben ervan overtuigd dat het idee bij haar zelf vandaan komt”, aldus Kim.

Lampenkapmouwen

Vandaag draagt Máxima een mint-/zeegroen kleurige jurk afkomstig van haar favoriete modehuis Natan. Ook deze jurk is al eerder gedragen, onder andere in 2014 bij een kennismakingsbezoek aan Spanje. „Blijkbaar vindt Máxima dit een fijne jurk, want ze heeft hem al een aantal keren gedragen. Destijds kwam er veel commentaar op de jurk. Mensen vonden de ’lampenkapmouwen’ niet mooi. Maar zo’n mouw beweegt wel lekker, daar heb je een beetje ruimte in. En het is weer heel hip om bijzondere mouwen te dragen zoals deze, of bijvoorbeeld pofmouwen. Sommige trends komen gewoon weer terug. Màxima weet dat en heeft er een feilloos gevoel voor om dat weer te laten zien. Chapeau!”

