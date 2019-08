Cynthia (50): Het mooiste vind ik mijn appelwangetjes

'Voel' jij je leeftijd en waarom wel of niet?

"Ik ben twee maanden geleden 50 geworden. Natuurlijk merk je dat aan vage klachten die eerder komen opzetten als toen je 25 was. Maar ik voel me wel fit, ik beweeg veel en eet gezond. Ik doe aan hardlopen, twee à drie keer per week. Bij een vereniging zowel op de baan als de polder in. Zo eens in de zes weken loop ik mee met een prestatieloop, meestal 10 kilometer. Ik doe al bijna mijn hele leven aan hardlopen, maar sinds ik me twee jaar geleden heb aangesloten bij een vereniging haal ik er veel meer plezier en voldoening uit. Ik voel me gelukkig in mijn werk en mijn relatie en ik denk dat dit heel belangrijk is."

Heb jij een beautygeheim?

"Ik denk dat het smeren van dagcrème en bodymilk en je haren goed verzorgen voldoende bijdraagt aan het in shape houden van je buitenkant. Verder denk ik vooral dat je welbevinden belangrijk is voor je uitstraling. Je buitenkant is toch een afspiegeling van hoe je jezelf van binnen voelt. Mijn guilty pleasure zijn mijn gelnagels: 1x per maand een andere kleur, mezelf even lekker laten vertroetelen.

Ook kan ik genieten van een warm bad, een maskertje of een lekker dagje sauna. Mijn haren zijn met de jaren steeds blonder geworden, hoe meer grijze plukjes, hoe lastiger te camoufleren zal ik maar zeggen. Ik vind dat een lichtere haarkleur me wel een zachtere uitstraling geeft en als ik geen zin heb om naar de kapper te gaan, geeft mijn man snel mijn haren een ander kleurtje, of hij lakt mijn nagels. Heerlijk hoor!"

Schatten mensen je vaak op de juiste leeftijd?

"Mijn leeftijd wordt heel vaak geschat door de kleuters waaraan ik lesgeef, die ligt dan tussen de 8 en 80 jaar. In de grotemensenwereld word ik gelukkig niet vaak ouder geschat. Vroeger vond ik het lastig om jonger geschat te worden, vooral in mijn werk; alsof ik niet serieus genomen werd. Het is nu makkelijker; ouders in de klas zijn niet meer van mijn leeftijd en ik heb meer levenservaring om uit te putten. Ik kan mij beter inleven, dat vind ik prettig."

Wat vind je het mooist aan jezelf?

"Het mooiste aan mezelf vind ik mijn appelwangetjes. Die geven me een lieve uitstraling. Verder kan ik heel goed leven met mijn buitenkant. Ik ben dol op winkelen en mijn man ook. Samen struinen we de hele stad af voor leuke koopjes.

Ik houd van veel verschillende stijlen kleren. Ik heb kleine handen en kleine voeten en dat vind ik mooi en mijn lijf is in de juiste verhoudingen, wat heel makkelijk is als je wat aankomt. Ik ben dan overál een beetje meer. De kleur van mijn ogen vind ik ook mooi."

Waar ben je minder blij mee?

"Jammer dat ik kleine ogen heb. Ik heb er weleens over gedacht om ze te laten liften maar dat is het me niet waard. Je bent wie je bent en gezondheid is een groot goed. Zo vertel ik het altijd aan mijn kinderen, dus ik vind dat ik dat zelf moet naleven.

Het minst tevreden ben ik met mijn gewicht. Ik zou net als de meeste Nederlandse vrouwen liever slanker willen zijn. Afgelopen jaar na de vakantie merkte ik dat ik niet meer als vanzelf op mijn oude gewicht kwam.

In die periode kwam juist bij Dokters van Morgen het Pioppi dieet onder de aandacht. Een dieet waarin de koolhydraten geschrapt werden. Mijn moeder zei dat het advies van koolhydraten schrappen ook een advies is bij suikerziekte wat bij ons in de familie zit.

Ik ben daarmee begonnen en met name 1 glaasje rode wijn en 1 stukje pure chocolade per dag maken het makkelijk vol te houden. Ik neem bijna geen toegevoegde suikers meer en voel me daar prima bij, ben intussen 9 kilo kwijtgeraakt. Mijn guilty pleasure is dus wel dat glaasje wijn. Daar maak je me blijer mee dan met ijs, patat of taart."

Waarmee complimenteren mensen jou?

"Ik heb veel energie om leuke dingen te doen. Daar worden anderen vaak ook enthousiast van. We hebben een druk sociaal leven en een druk gezin en daaruit haal ik mijn energie. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd is mijn motto. Aan het einde van de dag kijk ik terug naar wat er die dag goed is gegaan, niet naar wat verkeerd ging. Tevredenheid is een groot goed en de sleutel tot geluk."

Ben je waar je had willen zijn?

"Toen ik zelf nog in de kleuterklas zat, wilde ik al kleuterjuf worden. Dat doe ik nu al bijna dertig jaar, waarvan tien jaar in het SBO (Speciaal basisonderwijs, red.). Ik houd van de openheid van de kleuters en het contact met ouders en collega's. Ook kan ik mijn creativiteit goed kwijt.

Ik houd vooral veel van de pedagogische kant van mijn werk, wil graag weten wat mensen en kinderen beweegt om te doen wat ze doen. In de loop van de jaren heb ik veel aanvullende studies gedaan die me hier ook meer en beter inzicht in hebben gegeven.

Verder denk ik dat ik al mijn dromen van vroeger heb waargemaakt. Reizen: al is het misschien niet op zo'n grote schaal als ik zou willen, maar ik word er wel gelukkig van. Moeder worden: dat vind ik nog steeds mijn allergrootste geluk. Ik ben gek om mijn zoons, mijn dochter (die in China geboren is) mijn twee bonuskinderen en mijn vier schoonkinderen. Het leukste is dat ik veel vrouwen waarmee ik op de opleiding gezeten heb nog regelmatig ontmoet en dat we allemaal nog steeds net zo gedreven zijn als toen."

Wat houdt je jong?

"De schoolkinderen en ons gezin met vijf pubers (met aanhang) houden me jong. Door mijn werk en door mijn gezin word ik dag in dag uit getriggerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het leven staat nooit stil. Dat is fijn, hoewel ik er ook van kan genieten om er samen met mijn man op uit te trekken. Dat geeft me even de mogelijkheid om een en ander te parkeren en van daaruit met nieuwe energie verder te gaan."

