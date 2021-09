Staat jouw leven op pauze door de woningcrisis?

Als starter kan het tegenwoordig lang duren voordat je een koopwoning weet te bemachtigen. Als gevolg van het woningtekort zijn voor koopwoningen veel gegadigden en er wordt met hoge bedragen overboden, wat de woningen voor starters onbetaalbaar maakt. Een derde van de starters verwacht nog minstens anderhalf jaar te moeten wachten op een geschikte woning, blijkt uit onderzoek van de ING. Zij stellen hierdoor het krijgen van kinderen uit, omdat dat volgens hen een stabiele woonsituatie vereist.

De gestegen overwaarde zorgt ook bij gescheiden stellen voor problemen. Als zij uit elkaar gaan wordt het door de hoge overwaarde duurder om een partner uit te kopen, waardoor vaak de keuze wordt gemaakt om samen het huis te verkopen. Vervolgens staan er twee mensen op straat in een markt waarin het een enorme uitdaging is om een huis te vinden.

Protest tegen wooncrisis

Op 12 september vindt er een woonprotest plaats in Amsterdam. Duizenden mensen protesteren vanwege de crisis. Ze maken zich zorgen om het tekort aan woningen voor betaalbare prijzen. Ook de huursector vangt kritiek: de wachtrijen voor een sociale huurwoning zijn te lang en in de vrije huursector zijn de prijzen te hoog.

Een groep studenten in Groningen heeft deze week ter protest het Academiegebouw bezet. Ze eisen meer huisvesting voor studenten. Het tekort aan woningen zorgt ervoor dat honderden (internationale) studenten nog geen woning hebben kunnen vinden, ondanks dat het collegejaar al begonnen is. Sommige van hen verblijven in noodopvangen.

Te gast bij Op1 deze week was Jeske Jongerius, een 33-jarige vrouw met een goede baan die na een relatiebreuk anderhalf jaar op verschillende logeeradressen heeft gewoond, onder anderen bij vrienden, familie en antikraak. Er waren voor haar geen betaalbare woningen. Nu heeft zij een kamer van 24m2 met gedeelde faciliteiten in een woninggroep, waarover zij zegt: “Dit biedt geen vooruitzicht om vervolgstappen te zetten. Ik kan hier niet op den duur samenwonen of een gezin stichten.” Jeske Jongerius is een voorbeeld van de vele mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden.

Praat mee

