Datingactie - Michel: Wat mij aantrekt in een vrouw? Authenticiteit!

Komt uit: Zuid-Holland. Beroep: Scheepsbouwer. Kinderen: „Ja, een dochter (18).” Rookt: Nee. Drinkt: Soms. Houdt van: „Muziek, Nina Simone is mijn favoriet. Als het weer kan, vind ik het heerlijk om naar festivals te gaan.” Zoekt: „Een vrouw met een leuke, open uitstraling die lekker spontaan is. Beslissen dat we naar Parijs willen en een uur later in de auto zitten, daar word ik blij van.”

Frankrijk

„Ik ben vaak te vinden in het Noorden van Frankrijk. Mijn familie is deels Frans en mijn vader heeft daar een huis. Heerlijk! Dat zie ik zelf op een gegeven moment ook wel zitten. Het zou leuk zijn om een vrouw te treffen die daar hetzelfde in staat. Die heb ik nog niet gevonden, want inmiddels ben ik al zestien jaar vrijgezel.

Natuurlijk heb ik tussendoor wel wat dates gehad, maar uiteindelijk ontbrak die bekende klik iedere keer. Daarnaast is het ook gewoon best lastig om iemand te leren kennen. Internetdaten vind ik niets en zomaar op een vrouw afstappen, vind ik erg spannend. Dan klap ik dicht.

Authenticiteit

Wat mij aantrekt in een vrouw? Authenticiteit! Ik vind het leuk als iemand volledig zichzelf is en anders dan de rest durft te zijn. Dat doe ik zelf ook. Mijn muzieksmaak is bijvoorbeeld hartstikke breed. Ik houd overal van - als het maar niet mainstream is. Mijn absolute favoriet is Nina Simone, daar heb ik een stuk of zes LP’s van. Maar ik houd ook van concerten. Heerlijk!

Beslissen dat we naar Parijs willen en een uur later in de auto zitten, een tas vullen met een goede fles wijn en hapjes en picknicken in het park, een bordspel spelen en kletsen tot de zon opkomt… Daar geniet ik van. Dat soort dingen zou ik graag met een partner delen.

Kleine dingen

Maar eigenlijk zijn de kleine dingetjes nog veel belangrijker. Na het werk kunnen vertellen hoe je dag was of ’s morgens een briefje aantreffen naast mijn kop koffie, bijvoorbeeld. Of naast die van haar natuurlijk, ligt er maar net aan wie er eerder opstaat, haha.

Het allerleukste van dit alles? In 1994 heeft mijn vader een contactadvertentie in de Telegraaf laten zetten. Mijn moeder was een jaar daarvoor overleden en via die contactadvertentie is mijn vader zijn huidige vrouw tegengekomen. Als dat geen voorteken is…”

