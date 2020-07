We krijgen te weinig baby’s, maak jij je daar zorgen over?

We krijgen in Nederland minder kinderen. In cijfers uitgedrukt waren dat er in 2018 zo’n 15.000 minder dan in 2010. Sinds 1997 is het gemiddelde aantal kinderen per vrouw niet meer zo laag geweest. Waar we voorheen met het vingertje naar de economie wezen, zou dat nu allemaal de schuld zijn van flexwerken en langstuderen.