Daghoroscoop 30 mei - Je bent een beetje triest, Kreeft!

VANDAAG JARIG

In november dit jaar kan een koerscorrectie nodig zijn in financieel opzicht. Maar over het algemeen is je verdienmodel evenwichtig, nu eens in de min, daarna weer in de plus. Als Tweeling ben je sterk op elk terrein dat met communicatie maken heeft. Je kunt succes hebben in de reclamewereld.

RAM

Netwerken en contacten leggen met zoveel mogelijk mensen is je sleutel tot een succesvolle dag. Je bent vandaag in staat je boodschap te verspreiden en anderen van je standpunten te overtuigen. Ga voorzichtig om met informatie.

STIER

Het kan een drukke dag worden met spontane gebeurtenissen. Als je genoeg energie hebt zul je genieten van gesprekken met mensen die jou respecteren. Pas op voor een uitnodiging, want daar kan agressie achter zitten.

TWEELINGEN

Heb vertrouwen in eigen kunnen en werk aan lange termijn doelstellingen. Dingen op jouw eigen manier doen is belangrijk voor je welzijn. Laat je niet verblinden door andermans ideeën ook al klinken die veelbelovend.

KREEFT

Je kunt moeite hebben met je gevoelens en gedachten. Je bent een beetje triest en kunt moeite hebben je te concentreren. Wees blij dat je een gelukkig sterrenbeeld hebt. Toon belangstelling voor de problemen waar anderen mee tobben.

LEEUW

Blijf rustig, objectief en zo flexibel mogelijk. Stel een belangrijk besluit en activiteiten uit tot later vandaag, want de ochtendtrend is niet erg behulpzaam. Probeer zaken van de zonnige kant te zien als anderen neigen naar somberheid.

MAAGD

Je kunt in het centrum van de belangstelling terechtkomen in een organiserende functie. Je zult complimenten in ontvangst kunnen nemen en liefde kan daarbij een rol spelen. Je charisma zal bij je publiek goed overkomen.

WEEGSCHAAL

Besteed tijd aan een studie of juridische kwestie. Een geschikte dag voor een examen of een lezing. Zaken doen met een buitenlandse vestiging kan winst opleveren. Werk aan verbreding van je geestelijke horizon.

SCHORPIOEN

Een zakelijke deal als gevolg van een geheime overeenkomst of de overname van een bedrijf kan reden voor bezorgdheid zijn. Laat je niet betrekken bij een machtsspel op het werk of een familieruzie. Ga geen lening aan.

BOOGSCHUTTER

De kosmos is vanochtend niet echt behulpzaam. Naarmate de dag vordert verbetert de toestand echter snel. Bestrijd treurigheid, zelfs als je daar enige reden voor hebt. Probeer liever te glimlachen en gelukkig te zijn.

STEENBOK

Je wilskracht kan door diverse situaties op de proef worden gesteld. Haastige acties zullen voor meer moeilijkheden zorgen dan je lief is. Als je positief blijft kun je met een geliefde kwesties bespreken die lang vermeden zijn.

WATERMAN

Het kan geen kwaad om eens ernstig na te deken over de balans tussen werk en de verantwoordelijkheden thuis. Verander iets in je drukke agenda als er onvoldoende periodes van rust en ontspanning zijn. Neem dat serieus.

VISSEN

Houd rekening met onaangenaamheden. Als je in een flat woont is dit geen geschikte dag voor jou om een bijeenkomst van huiseigenaren bij te wonen. Sterker nog, je doet er beter aan je af te zonderen om zo een conflict te voorkomen.

