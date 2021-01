Daghoroscoop 6 januari

VANDAAG JARIG

Hoewel het in economisch opzicht een sterk jaar lijkt te worden zal dat niet aan je carrière liggen; daar zit weinig beweging in. Terwijl je doorgaans ambitieus bent, ben je dat dit jaar minder en dat kan geen kwaad. Je carrière verloopt volgens schema en heeft geen extra aandacht nodig.

RAM

Laat je vanochtend niet uit je tent lokken want daar zal ruzie uit voortvloeien. Reken niet op grote productiviteit nu de kosmos verwarrende invloeden uitzendt. Houd tot het eind van de maand rekening met financiële vertraging.

STIER

Alleen ingetogen gedrag wordt vandaag geaccepteerd. Luister aandachtig en geef respectvolle antwoorden. Probeer niet je grenzen te verleggen. Wees oprecht omtrent je plannen. Neem een time-out als je daaraan behoefte hebt.

TWEELINGEN

Doe je best op het werk, want luiheid, gebrek aan competentie en onvoldoende rendement zullen niet getolereerd worden. Werk je lijst van verplichte nummers af. Vanavond zul je blij zijn dat de dag voorbij is.

KREEFT

Je kan negatief nieuws ontvangen over de financiële situatie van een partner of jezelf. Schulden kunnen zwaar drukken of de Belastingdienst maakt je het leven zuur. Maak je financiën overzichtelijker zodat je ze beter onder controle hebt.

LEEUW

Blijf lekker thuis als je daar een goed excuus voor hebt. Een oudere kan jouw hulp nodig hebben; sta klaar om bij te springen. Een conflict binnenshuis kan met wat goede wil en respect op harmonieuze wijze worden opgelost.

MAAGD

Er kunnen harde woorden vallen. Echte vrienden willen dat je oprecht bent en de waarheid spreekt, daar heb je tenslotte vrienden voor. Zeg wat je te zeggen hebt op respectvolle wijze. Houd rekening met oponthoud als je forenst.

WEEGSCHAAL

Benader je zakelijke activiteiten op een originele en creatieve manier. Dat zal op den duur in je voordeel uitpakken. Neem echter geen risico. Winst maak je door met energie, talent en aandacht je projecten te presenteren.

SCHORPIOEN

Onenigheid tussen geliefden zal verwarring tot gevolg hebben, maar besteed er niet te veel aandacht aan. Ga door met waar je mee bezig bent en alles ’sal reg kom’. Een juridische kwestie krijgt met uitstel te maken.

BOOGSCHUTTER

Een oudere bijstaan die in een verzorgingshuis of ziekenhuis verblijft kan een onderdeel van je leven worden. Laat de verzorging niet geheel aan anderen over, ook al trekt dat op je uithoudingsvermogen een wissel.

STEENBOK

Blijf rustig als je het gevoel hebt dat er spanning op komst is. Geld kan de reden zijn om afscheid te nemen van een bepaald gezelschap. Blijf charmant en beleefd als je een ernstig besluit moet nemen dat je moeilijk valt.

WATERMAN

Los van je eigen activiteiten kan het een hectische dag worden. Problemen op het werk kunnen je geduld tarten en je dwingen uw beste been voor te zetten. Houd je aan je routine en beperk je tot hetgeen men van jou verwacht.

VISSEN

Gezien alle onzekerheden van deze tijd doe je er goed aan diep adem te halen voor je iets begint. Je zal een grote mate van concentratie nodig hebben. Je kan betrokken raken bij een verwarrende situatie of je moet een bepaalde taak overdoen.