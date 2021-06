’Waarom zeg je dat ze een lelijke lilliputter is?’

Beste jongen van ongeveer 13 jaar, die vandaag rond 12.00 uur met een vriendje en 2 meisjes voor hem op de fiets, voorbij de Ring van Putten fietste en ons passeerde. Ik riep je nog terug om het te kunnen uitleggen, maar je fietste snel door.

Ik had je zo graag willen uitleggen dat dit onze Emily is en dat ze achondroplasie heeft, een woord dat je niet vaak hoort en je wellicht niet kent. Maar om nou lacherig tegen haar en je vriendje te zeggen dat ze een ’lelijke lilliputter’ is, daar snap ik werkelijk waar niks van.

Lilliputter?

Voor het eerst had Emily zo goed door dat het aan haar was gericht, dat ze aan mij vroeg wat jij zei. Ik had je zo graag willen uitleggen dat mensen met achondroplasie geen lilliputter genoemd willen worden. Al kan ik je dat woord in je onwetendheid nog niet eens zo kwalijk nemen. Maar het woord ’lelijk’ dat je voor het woord ’lilliputter’ noemde... waarom?! Dit is zo kwetsend. Ik had je dan ook graag willen voorstellen aan Emily, zodat je kon zien hoe leuk, lief, grappig en knap zij is.

Mijn omgeving zegt vaak dat ik dit soort dingen niet moet doen, dit delen. Maar als moeder van Emily vind ik dat juist zo belangrijk om te doen. Door mensen zoals jij, verdient dit nog zo erg de aandacht in onze samenleving. Wat jij hebt gezegd, dat kán niet. Ik hoop dan ook dat jij je vandaag of morgen nog even achter je oren krabt en hier aan terugdenkt. En ik hoop dat je spijt hebt van je woorden...