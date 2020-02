Supermarkten tot steeds later open... Super of onnodig?

Geopend zijn tot 18:00, werd 20:00 uur, 21:00 uur en inmiddels dus 22:00 uur. In de afgelopen vijf jaar is de hoeveelheid supermarkten die tot 22:00 geopend is verdubbeld tot ruim 550. Ruim een derde van de AH’s blijft doordeweeks open tot in de latere avonduren, aldus Openingstijden.nl.

Bob Gross, eigenaar van Openingstijden.nl: „Supermarkten zijn belangrijke trekkers in winkelgebieden als wijkwinkelcentra. Wij verwachten dat winkeliers uit andere branches de aankomende jaren ook de openingstijden zullen verruimen om zo te kunnen profiteren van consumenten die pas laat boodschappen komen doen. Bij een klein aantal winkels zien we dat nu al gebeuren.”

De supermarktbranche van de FNV is niet blij met de ontwikkeling. De kleine winkeliers zullen de dupe zijn van de late tijden en gedwongen worden om mee te gaan in deze trend.

