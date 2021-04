Corona doet meer met Sander dan hij denkt: ’Ik zit toch anders in elkaar’

Ik vind het een ontdekking: De Kruiswoordpuzzel. Komt door C, dat dwong me tot nieuwe hobby’s. Ik vind het ontspanning ten top. Als op zaterdag de krantjes komen met al die puzzelbijlagen. Jippie. Mijn nieuwe liefde.

Corona-ontspanning

Ik ben inmiddels enigszins gevorderd. Zo vul ik bij ’ik’ blind ’ego’ in, is ’een kunstwerk – drie letters’ eigenlijk altijd een ’ets’ en als ze me tuk denken te hebben door me te vragen wat het antwoord is op de vraag wat toch een eieren leggend reptiel is dat wel 1400 soorten vertegenwoordigd... ha, dan krabbelt mijn pennetje tegenwoordig moeiteloos op: ’gekko.’

Nondeju, ik weet dus sinds een krap jaartje dat de gekko 1400 verschillende gedaantes heeft en eieren legt. Dat is blijkbaar Ontspanning 2.0. Corona-ontspanning. En dat terwijl ik pre-covid lichtelijk adeehadeëerig was aangelegd. Nu zit ik gewoon te kruiswoordpuzzelen.

Wegdromen

Ook ontdekt: met een mooie, liefst wat dikker van formaat, zwarte fineliner kriebelen op een stuk papier. Streepje hier, streepje daar. Af en toe een bolletje ertussen, een cirkeltje, vooruit, een driehoekje. Hier en daar wat strakke lijntjes. Beetje inkleuren, beetje wegdromen, beetje niks doen, beetje ontspannen. Gewoon, op zondagmiddag een beetje pielewielen.

Ik zat laatst zo lang geruisloos te stiften dat Vrouw toch eens een kijkje kwam nemen of ik nog leefde. Dat klopte. „Dit heet zen, schat. Even ontspannen”, zei ik. „En dat is hip, want dat heb ik ergens gelezen.” Vrouw gaf me De Blik. Die van Meewarig en... ze had gelijk.

Zen

Ik heb feitelijk niks met hip en al helemaal niets met zen. Zweverig gedoe. Ook niet met kleuren op een A3’tje of nadenken over het antwoord op de vraag wat een drieletterig synoniem voor smal is (eng!). Misschien zat ik toch anders in elkaar dan ik dacht. Poehee. Corona doet meer met je dan je denkt.

