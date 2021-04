Daghoroscoop 1 april - Een vriend kan irritant zijn, Waterman!

VANDAAG JARIG

Het zal dit jaar geen uitzondering zijn als betalingen langer op zich laten wachten dan gebruikelijk. De kosmos raadt je aan vooral geduldig en voorzichtig te zijn bij het nemen van financiële beslissingen, dat betekent: geen impulsieve besluiten en niet op goed geluk speculeren of gokken.

RAM

Je fantasie kan op hol slaan en logica kan je in de steek laten, dus neem geen impulsieve besluiten. Vertrouw op je verstand als je keuzes moet maken. Hoewel je geen moeite zult hebben met mensen, kunnen je schoonouders je dwarsbomen.

STIER

De zaak waarvoor je werkt kan verrassend gul blijken en een niet verwachte bonus behoort tot de mogelijkheden. Ook je partner kan een mooi bedrag toucheren of extra verdienen. Beloningen kunnen tevens van emotionele aard zijn.

TWEELINGEN

Een echte familiedag; je zult genieten van elke ontmoeting. Als je iets goed te maken hebt met je partner is vandaag daarvoor het aangewezen moment. Door vrienden te ontmoeten doe je ideeën op voor het opknappen van je huis.

KREEFT

Het werk kan je opeisen, dus laat je niet afleiden door sociale vooruitzichten. Houd er rekening mee dat iemand kan proberen je van het rechte pad af te brengen. Focus op hetgeen je onder handen hebt, dan is ook je baas tevreden.

LEEUW

Betrokkenheid bij een creatieve groepering kan je aan het denken zetten over een kunstzinnige loopbaan. Overweeg de financiële consequenties. De steun van ouders of familie kan het makkelijker maken om te kiezen uit alle mogelijkheden.

MAAGD

Het zou kunnen dat je met je partner een buitenkansje te vieren hebt. Nodig vrienden, familie of buren uit voor een vrolijk samenzijn. Misschien is het een goed idee om een cateraar in te schakelen, zodat je ook zelf kunt ontspannen. Wel alles coronaproof natuurlijk!

WEEGSCHAAL

Probeer beter te communiceren met lastige mensen. Benader voor een project een potentiële supporter; dat kan gunstige contacten tot gevolg hebben. Ook vriendschappelijk contact met buren kan binnenkort in je voordeel zijn.

SCHORPIOEN

Een goed humeur op het werk komt je reputatie ten goede en vergroot je zelfvertrouwen. Afgezien van je leeftijd kan je het gevoel hebben dat je jezelf nu pas leert kennen. Ontwikkel dit inzicht verder in het belang van je toekomst.

BOOGSCHUTTER

Houd de oren gespitst; er circuleert belangrijke informatie. Doe je uiterste best om je werk af te maken. Communicatie met officials kan beter vroeger dan later tot stand komen.

STEENBOK

Bij het begin van de maand is het goed om even stil te staan, na te denken en uit te zoeken waar je staat en wat je tot nu toe hebt bereikt. Maak af wat is blijven liggen voor je met iets nieuws begint. Begin een aanvullende training.

WATERMAN

De sfeer kan dromerig zijn en dat zal het moeilijk maken je voor langere tijd op één onderwerp te concentreren. Zet gedachten en ideeën voor de toekomst op een rij en ga er ernstig mee aan de slag. Een vriend kan irritant zijn.

VISSEN

Je hoeft niet erg je best te doen om populariteit te verwerven; een charmante houding zal je helpen elk gewenst doel te bereiken. Een prima dag om een verzoek in te dienen; het is zeer waarschijnlijk dat je krijgt wat je wilt of nodig hebt.

