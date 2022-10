Lydia (32): ’Als Laurent uit huis gaat, geef ik hem een spoedcursus huishouden’

„Alexander en ik zijn zowel in het huishouden als op financieel vlak echt een team. Laurent hoeft van ons vrijwel niets te doen. Hij heeft op zijn zesde de basisschool afgerond en is rond zijn negende begonnen aan de universiteit.

Door zijn hoge IQ – wat als 145 gemeten werd, hoewel experts denken dat hij daar nog ver boven zit – wordt hij vaak uitgenodigd voor conferenties, onder andere in het buitenland. Hij gaat ook wel eens samenwerkingen met hen aan, waardoor hij een eigen inkomen heeft. Maar ook financieel gezien vinden wij het niet nodig dat hij een bijdrage levert.

Huishouden

Alexander en ik kijken dagelijks wie er tijd heeft voor bepaalde huishoudelijke klusjes en dat werkt goed. Wel neem ik altijd de was voor mijn rekening: ik ben ergens toch bang dat Alexander per ongeluk de witte was roze maakt. Hij neemt op zijn beurt de verantwoordelijkheid over de auto: als daar aan gesleuteld moet worden, regelt hij dat.

Van Laurent verwacht ik dat hij netjes met zijn spullen omgaat en vind ik het belangrijk dat hij een eitje kan bakken. Maar verder vraag ik hem niet iets te doen in het huishouden. Ik vind dat niet zo belangrijk, de vaatwasser in- en uitruimen kan ik bijvoorbeeld prima zelf. Maar als hij op een dag het huis uit gaat, zal ik hem wel een spoedcursus ’huishouden’ geven.

Wat Laurent wél regelt, is het internet. Als dat er plotseling uitvliegt, lost hij dat op. En als er digitaal zaken zijn die ons niet lukken, springt hij bij.

Zorg

Als Laurent weer eens naar een event moet, ben ik vaak degene die hem daar naartoe brengt, want mijn werk als praktijkmanager bij een tandartspraktijk is flexibel. Alexander is tandarts in dezelfde praktijk en werkt soms wel meer dan vijf dagen per week. Laurent iedere dag naar de universiteit brengen lukt mij niet, daarom doen mijn ouders dat. Enorm fijn!

Helaas kan ik hem niet helpen bij zijn huiswerk. De complexe materie die hij studeert, kan ik niet volgen. Gelukkig kan hij daar met zijn studiegenoten over praten. Zowel wij als hij proberen ook onderscheid te maken tussen Laurent het kind en Laurent de student. Met zijn vrienden praat hij bijvoorbeeld niet over de universiteit, maar zoals ieder ander kind over gamen en films.

Voedingsstoffen

Ik vind gezond eten belangrijk. Daarom heb ik voor Laurent een dagelijks schema waarin ik bijhoud of hij genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt. Sinds mijn zwangerschap ben ik zo bewust bezig met voeding en dat trek ik door in de opvoeding van Laurent.”

