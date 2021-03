Nieuwe VROUW-columniste Suzanne Rethans: ’Ik kamp nog steeds met een schuldgevoel’

Leuk dat je onze nieuwe columnist bent! Waar ga je over schrijven?

„Over alles wat me bezighoudt. Over de liefde die ik, na mijn scheiding, opnieuw heb gevonden, over de verhuizing naar een huis dat ik samen met mijn vriend Hoes ga verbouwen, maar ook over de ooglidcorrectie die ik onderging en ik vermoed dat mijn scheiding ook af en toe langs zal komen. Dat was de heftigste periode van mijn leven. Dat laat je niet zomaar los.”

Vind je het niet moeilijk jezelf zo bloot te geven?

„Ik heb me nooit afgevraagd of ik sommige dingen niet beter voor mezelf kon houden. Al sinds ik mijn eerste column schreef, ik studeerde nog, ben ik eerlijk geweest over mijn gevoelens en emoties. En dat is altijd zo gebleven. Ik ga mezelf of de dingen niet mooier maken dan ze zijn.”

Je was 40 toen je je leven rigoureus omgooide en nu ben je bijna 50. Al wilde plannen in de maak?

„Nou nee, het was al gedoe genoeg. Soms vraag ik mezelf nog steeds af wat me bezielde. Maar op een dag keek ik om me heen en dacht, heel stereo-type: is dit nou alles? Ben ik hier tevreden mee? Het antwoord was: nee. Ik had een leuke man, drie fantastische kinderen, maar van het ene moment op het andere kreeg ik de kolder in mijn kop.”

Je werd verliefd op schrijver Peter Buwalda en verliet huis en haard voor hem. Toch is die relatie uiteindelijk op niets uitgelopen. Heb je spijt?

„Mijn scheiding heeft erin gehakt. Ook bij mijn kinderen. Ik kamp nog steeds met een schuldgevoel. Wat heb ik hen aangedaan toen ik ineens stapelverliefd werd op een andere man dan hun vader? En op een dag was die relatie opeens voorbij. Maar of ik echt spijt heb? Het is niet voor niks gebeurd, er zaten dingen scheef in mijn huwelijk. En ik heb veel geleerd in de periode na Peter, toen ik voor het eerst op eigen benen stond. Ik ben opgebloeid, ook als moeder.”

Mees (21), Tijl (18) en Kate (12) komen regelmatig voor in je columns. Zijn ze daar altijd blij mee?

„Ik heb ooit met ze afgesproken dat ik alles vooraf zou overleggen, maar dat vergeet ik nogal eens. Dan zijn ze soms flink kwaad op me.”

Hoe maak je dat dan goed?

„Het waait vanzelf over. Net als de agressie van lezers die het niet met me eens zijn. Heel af en toe kijk ik wat ze over me schrijven, maar meestal niet. Je hebt er niks aan om al die nare verwensingen te lezen. Ik schrijf voor vrouwen die zich in mij herkennen, niet voor een stel anonieme reaguurders.”