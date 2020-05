’Hoe ik deze ene kilo ben kwijtgeraakt, verdient geen schoonheidsprijs’

1 kilo eraf. Ik ben er superblij mee, maar de manier waarop ik het voor elkaar heb gekregen, verdient geen schoonheidsprijs. Want hoewel ik hier dolgraag zou schrijven dat ik me keurig heb gehouden aan een uitgebalanceerd dieet en daardoor dit resultaat heb behaald, is dat niet helemaal hoe het is gegaan.