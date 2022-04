Nivèn komt klaar in haar slaap: ’Mijn seksuele dromen gaan alle kanten op’

Columns & Opinie

’Hebben kinderen van BN’ers geen leerplicht?’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over het reisje dat Monique Westenberg maakt met Dreetje. ’Even de relatie met André voor de zoveelste keer lijmen, in Amerika dit keer. Moet dat kind niet naar school? Of gelden voor hem andere regels?’