Typetjeskoningin Iris Rulkens: ’Daddy issues lopen als een rode draad door mijn leven’

Online gaan haar video’s met imitaties en typetjes als een trein en in september starten de try-outs van haar eerste theatershow. En dan is Iris Rulkens (32) vanaf vrijdag ook nog eens te zien in De Slimste Mens. Dat klinkt alsof alles heel snel gaat, maar de Brabantse is al haar hele leven bezig…

„Door mijn moeder, ooms en tantes te entertainen, werd ik onbewust hun troost.” Ⓒ Sophie Oelrich