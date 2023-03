’Mijn man is verslaafd aan zijn telefoon en beïnvloedt daarmee de kinderen’

„Mijn man is vergroeid met zijn telefoon en straalt dat volledig af op onze kinderen”, schrijft Nicky. „Het is echt een ongelooflijk strijdpunt bij ons in huis aan het worden en ik merk dat het een wig drijft tussen mij en de kinderen en mij en hem. Ik wil dat hij het goede voorbeeld geeft aan ze. Ze zijn 12 en 14 en ik heb een hekel aan dat stomme gestaar naar het scherm, ben bang dat ze verslaafd raken als ze dat niet al zijn.”

„Doordat we mijn man kunnen uittekenen met zijn telefoon in zijn hand, spelen ze mij continu slim uit. Hij doet het toch ook? Mijn man is zo verslingerd aan zijn beleggingsapps, online kranten en weet ik veel wat allemaal, dat hij zich niets laat vertellen over zijn schermgebruik. Ik vind dat hij weleens wat verder mag kijken dan zijn eigen belang, maar als we het hierover hebben eindigt het steevast in een bijna-ruzie die ik dan maar staak voordat het uit de hand loopt. Wat voor opvoed-argumenten kan ik aandragen in de discussie met hem? En wat kan ik het beste doen om mijn kinderen mijn standpunt duidelijk te maken?”

Niet afkeuren

Je gelijk willen halen en je standpunt erdoorheen willen duwen, helpt in deze situatie in elk geval niet. Dat zegt Meta Herman de Groot, psychosociaal- en kindertherapeut. „De online wereld, en dus schermen, zijn niet meer weg te denken uit het leven van kinderen. Je zult er daarom met een open vizier naar moeten kijken en ervoor moeten waken dat je het schermgebruik van je kinderen continu afkeurt. Pubers willen graag inspraak hebben en hun mening geven; het onderwerp schermgebruik is daarin een heel belangrijke.”

Dubbele boodschap

Herman de Groot begrijpt uit het verhaal van Nicky dat het in haar gezin ontbreekt aan heldere afspraken en een goede balans tussen ’scherm aan’ en ’scherm uit’. „En daarbij speelt de onderlinge verhouding tussen beide ouders een grote rol. Wanneer de ene ouder het liefst alle schermen uit huis wil verbannen, terwijl de andere ouder er zelf aan verknocht is, verkoop je je kinderen een dubbele boodschap. Dat werkt nooit. Het leidt in de relatie met je kinderen altijd tot gedoe.”

Grenzen stellen

Nicky en haar man hebben dus huiswerk te doen, vindt Herman de Groot. „Het is belangrijk dat jullie ten eerste de balans helder krijgen. Wat is wenselijk in de opvoeding als het gaat om schermtijd? Als je de teugels helemaal laat vieren is de kans groot dat ze onafgebroken achter een scherm verdwijnen, dus je zal toch ergens grenzen moeten stellen. Dat betekent dus ook dat deze vader zich er wel degelijk van bewust moet worden dat hij een voorbeeldrol vervult. Veelvuldig schermgebruik gaat niet alleen ten koste van de gezondheid, doordat er bijvoorbeeld minder wordt bewogen, het gaat ook ten koste van de onderlinge verhoudingen thuis.”

Ernstige afwijzing

Bovendien geeft de vader in kwestie ook nog eens een dubieus signaal af aan zijn kinderen, merkt Herman de Groot op: „Schermgebruik in gezelschap van je gezin is een ernstige vorm van afwijzing. Ik stel mij liever beschikbaar voor de buitenwereld dan voor jou. Deze vader geeft de boodschap af: ik vind jullie niet belangrijk genoeg. Ik houd me liever bezig met de online wereld dan met het gezin om mij heen. Mensen realiseren zich dit onvoldoende, terwijl de consequenties vaak groot zijn.”

Goed gesprek

Herman de Groot concludeert uit de opmerkingen van Nicky dat zij ook een gevoel van afwijzing ervaart, waardoor zowel de relatie met de kinderen als die met haar man onder spanning is komen te staan. „Zorg daarom dat het gesprek daarover gaat. Over hoe het werkelijk voelt om in gezelschap te zijn met mensen die niet beschikbaar voor je zijn vanwege hun aandacht aan de online wereld. Keur dus het digitale genot van zowel de kinderen als je man niet af, maar zorg er samen voor dat er weer een gezonde balans komt waarbij de onderlinge beschikbaarheid, werkelijke interactie en de wereld buiten een scherm weer voldoende ruimte krijgt.”

