Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Tineke Schouten (67): ’Ik werkte door, maar wel met een valiumpje erin’

Door Marijke Lemmers Kopieer naar clipboard

„Laatst zei zo’n kleintje: ’Oma, ik heb op je tafel gekleurd.’” Ⓒ Malou van Breevoort/Lumen

Op 4 juni is het Nationale Opa en Oma Dag. En een van de leukste oma’s van Nederland is misschien wel Tineke Schouten (67). Haar zeven kleinkinderen zijn alles voor haar. Ze geniet volop van dat kleine grut, want dat heeft ze met haar eigen kinderen best gemist.