Praat mee: Moet Sigrid Kaag naar haar dochters luisteren?

De dochters maken zich grote zorgen over de veiligheid van hun moeder, vertellen ze in een videoboodschap in College Tour. Kaag is namelijk al jaren het doelwit van veel bedreigingen. Zo stond vorig jaar een man met een brandende fakkel voor haar huis en heeft een onbekende ’Kaag galg’ op een viaduct bij Oldenzaal gekalkt. De D66-leider heeft al tientallen keren aangifte gedaan, vertelde ze eerder in een uitzending van Op1.

Sigrid Kaag in College Tour

„Het hoeft maar één keer mis te gaan”, zegt dochter Janna (25) in de videoboodschap. „Ik wil eigenlijk dat ze een andere baan vindt.” Haar zus Inas (20) sluit zich daarbij aan. Kaag reageert geëmotioneerd: „We hebben het er niet vaak genoeg over. Ze maken zich zorgen en ik denk dat hun zorgen reëel zijn.” Ook haar man blijkt te twijfelen. „Als ik vandaag zou zeggen: het is mooi geweest, dan zou hij overmorgen klaar staan met de koffers.”

Bekijk ook: Kaag twijfelt over politieke toekomst na emotionele oproep dochters

Kaag zegt nog geen besluit te hebben genomen of ze meedoet aan de volgende verkiezingen. Wel geeft ze aan het advies van haar dochters ter harte te nemen. „Mijn dochters zeggen: ’Het is mooi geweest, mam’. Dat is ook een belangrijke boodschap. Ik luister altijd naar mijn dochters.”

Geraakt

Meerdere politici hebben inmiddels op sociale media gereageerd op het bericht van Sigrid Kaag. Minister Wopke Hoekstra laat weten „geraakt te zijn” en minister Dilan Yeşilgöz zegt op Twitter: „Iedereen moet haar of zijn werk veilig kunnen doen.”

Mohammed Mohandis (PvdA) zegt dat het hem „zo boos” maakt als hij berichten leest hoe Kaag of andere collega’s worden bejegend. „Het haten, schelden en overal hersenloos op reageren door vaak anonieme lafaards is zo normaal op socials.” Ook vraagt Wieke Paulusma (D66) zich af: „Wie wil er straks de politiek nog in? Laat dit niet winnen. Want dan verliezen we met elkaar.”

Bekijk ook: Sigrid Kaag in tranen na emotionele videoboodschap

Praat mee

Wat vind jij? Moet Sigrid Kaag naar haar dochters luisteren? Is het verstandig om haar politieke carrière voort te zetten? Of is het tijd voor een andere baan? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Tineke staat tegenover Kaag, maar vindt de bedreigingen onacceptabel.

Sanna verbaast zich over het feit dat dit in Nederland voorkomt.

Wendy is geraakt door de videoboodschap.

Tom vindt ook dat de bedreigingen moeten stoppen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.