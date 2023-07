Jolande en Barbara vertrokken naar Frankrijk: ’Onze inzinkingen hadden we om en om’

Een B&B of camping beginnen in een ander land? Veel mensen dromen ervan, maar het ook echt doen is een ander verhaal. Voelt het écht als een lange vakantie? Deze keer het verhaal van Jolande van Lith (56) en Barbara de Roo (57). Ze zijn getrouwd en runnen sinds drie jaar Manoir Les Tilleurs in het Franse Mansigné. Kunstliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen.

’We werkten allebei in de kunst en deden al veel maatschappelijke en sociale projecten en wilden dat inzetten op een nieuwe locatie, in ons droomhuis.’ Ⓒ Eigen beeld