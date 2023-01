Daghoroscoop 16 januari - Sterrenbeeld Weegschaal: De kosmos biedt een helpende hand!

VANDAAG JARIG

Hoewel jouw gezondheid in grote lijnen goed zal zijn kun je af en toe last hebben van stress. Zorg steeds voor pauzes om tot rust te komen. Regelmatig een stevige training en massage zullen heilzaam werken. In de liefde en jouw sociale leven zal het eind februari crescendo gaan. Je hebt er weer zin in.

STERRENBEELD RAM

Zelfs als je weet dat je nog een lange weg te gaan hebt voor je financieel boven Jan bent, garanderen de vele mogelijkheden je een rooskleurige toekomst. Blijf alert, sta open voor kansen en neem het heft in eigen handen.

STERRENBEELD STIER

Een kwestie met jouw partner kan jouw gemoedsrust verstoren. Praat het liever uit dan steeds weer dezelfde klachten of details naar voren te brengen. Als je dat niet kunt, moet jij jezelf de vraag stellen hoe sterk jouw relatie eigenlijk is.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een gezond ontbijt is de beste manier om de dag een vliegende start te geven. Als de tijd het toelaat, zou lichte sportbeoefening eveneens nuttig zijn. Het inzetten van een nieuwe strategie lijkt de beste manier om kosten te verlagen.

STERRENBEELD KREEFT

Het zal je lukken om emoties achter je te laten en besluiten te nemen op basis van logica. Blijf echter goed op de hoogte en accepteer niet alles op het eerste gezicht. Een jeugddroom kan werkelijkheid worden. Controleer jouw agenda.

STERRENBEELD LEEUW

Inspiratie en fantasie kunnen een hoogtepunt bereiken. Maak creatieve activiteiten een deel van hun dag als je kinderen onder jouw hoede hebt. Een goed moment om te beginnen met het opknappen van jouw leefruimte; kies vrolijke kleuren.

STERRENBEELD MAAGD

Zaken kunnen er somberder uitzien dan ze in werkelijkheid zijn. Laat het je niet beïnvloeden; het gaat voorbij. Als je te weinig steun van anderen krijgt kun je ontevreden zijn over het leven van alledag. Is dat wel helemaal eerlijk?

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Geluk zal jouw deel zijn nu de kosmos een helpende hand biedt. Collega’s zullen snel bereid zijn jouw plannen te steunen. Neem deel aan elke vorm van competitie, of die nu geestkracht vereist of fysieke inspanning.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Na een trage start of vervelend werk kun je zakelijk goede vorderingen maken. Laat je niet afschrikken door discussies over details. Een investering in het verleden kan vruchten afwerpen. Controleer data en vertrouw jouw intuïtie.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De dag kan traag beginnen maar vervolgens aan tempo winnen. Je kunt een goede indruk maken, jouw talenten demonstreren en privé plannen ten uitvoer brengen. Aan het liefdesfront is enige opwinding te verwachten.

STERRENBEELD STEENBOK

Stel niets wat van belang is uit, want de kans is groot dat je er dan niet meer aan toekomt. Dat is extra belangrijk als je een afspraak hebt met een lastige klant of opdrachtgever. Een collega of partner kan je zakelijk in de steek laten.

STERRENBEELD WATERMAN

Het nastreven van een doel wordt begunstigd. Gesprekken met mensen die het voor het zeggen hebben brengen je dichterbij hetgeen dat je nastreeft. Het zal weinig moeite kosten om een nieuwe zakelijke tactiek te introduceren.

STERRENBEELD VISSEN

Speel op veilig in welke situatie jij je ook bevindt. Probeer met charme de weg te plaveien naar succes. Geef niet toe aan een innerlijke behoefte je los te maken van routine. Blijf rustig en verzet je niet tegen hetgeen dat is afgesproken.

