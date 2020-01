Zó raak je dat knagende hongergevoel voorgoed kwijt

We zijn allemaal anders, we moeten dus niet allemaal hetzelfde eten. Met de teloorgang van de klassieke voedingsdriehoek is gelukkig ook het idee achterhaald dat we allemaal op dezelfde manier zouden moeten eten. Er zijn verschillende manieren van gezond eten.

Groeiproces

Bovendien zijn we allemaal verschillend, waarom zouden we dan allemaal hetzelfde moeten eten? We reageren allemaal anders op voeding. Het is belangrijk om te luisteren naar je lichaam, te voelen wat goed is voor jezelf. Ga op zoek naar wat werkt voor jou, het is een groeiproces waarvan je - als het goed is - gelukkig wordt.

We moeten dan ook meer respect hebben voor individuele keuzes en voor de verschillen tussen mensen. Wanneer iemand zich goed voelt bij veganistisch of glutenvrij, bij low-carb of vegetarisch, bij paleo of mediterraan - en daarmee in goede gezondheid verkeert - waarom moet daarop dan zo nodig kritiek komen? Mensen hebben meestal goede redenen om hun eetgewoonten aan te passen. Zou het niet gepaster zijn om te vragen: ‘Waarom eet je zo?’ Dan kunnen we nog wat leren van elkaar.

Mager en actief

Ik citeer graag twee belangrijke stemmen in dit debat: professor Walter Willett en professor Hanno Pijl.

Willett: „Het is belangrijk om te begrijpen dat als mensen echt mager en actief zijn, ze meer koolhydraten kunnen verdragen met een hoge glycemische index. Het is zeker geen optimaal dieet, maar ze komen ermee weg omdat ze mager en actief zijn. Maar dat is misschien maar 15% van de bevolking. Het merendeel reageert niet goed op koolhydraten met een hoge glycemische index. Je ziet ook dat die mensen zich veel beter voelen als ze koolhydraten met een hoge glycemische index achterwege laten en dat dit een gunstige invloed heeft op hun gewicht.”

Pijl: „Er is een belangrijke genetische basis voor overgewicht. Als je die aanleg hebt, kun je niet zo veel eten als je buurman of buurvrouw die deze aanleg niet heeft. Overigens zijn veel van de genen die te maken hebben met overgewicht betrokken bij de regulatie van de eetlust. Vergeet niet dat die ook voor een deel biologisch is bepaald. We weten nu dat het geen goed advies is mensen met overgewicht te stimuleren om koolhydraten te eten en weinig vet.”

Broodboom en colabron

Je kunt ongelofelijk lang debatteren over gezonde voeding, zeker als je in detail treedt, maar over één zaak zijn de meeste deskundigen het eens: ’Eet zo weinig mogelijk geraffineerde voeding of eet meer natuurlijke voeding’. Maar iets wat zo logisch is, lijkt nog ver weg. Velen hebben geen idee meer wat natuurlijke voeding is. Nochtans is ook dat eenvoudig te achterhalen. Stel je de vraag: ’Leeft het? Groeit het aan de bomen? Groeit het aan struiken? Loopt het rond?’. Anders gezegd: ’Komt het rechtstreeks van de natuur in je keuken terecht? Of moet het eerst langs de fabriek om allerlei bewerkingen te ondergaan?’

Ik ken geen broodboom, geen spaghettistruik of colabron. Een mooi voorbeeld: wie gaat er nog aan de slag met echte volle granen? Die onbewerkte granen komen rechtstreeks uit de natuur. Tegenwoordig kopen we meel (vaak geraffineerd) om brood te maken, maar geen volle granen meer. De gezondheidsvoordelen zitten in de ’volle granen’ maar niet (meer) in het bewerkte brood. Gezond eten is dus helemaal niet ingewikkeld: eet natuurlijke voeding en laat je lichaam de rest doen.

Pijl: „Ik zeg tegen mijn patiënten: ’Blijf zover mogelijk weg van alles wat de industrie heeft aangeraakt, dat is gewoon niet gezond voor ons. Als u onbewerkte producten eet en u bent spaarzaam met brood, aardappelen, pasta en witte rijst en u varieert, dan doet u het hartstikke goed. En de meeste patiënten ’keren’ daarmee vrijwel hun diabetes (type 2) om. Ik denk dat de koolhydraatbeperkte voeding die we adviseren voor diabeten, gezond is voor iedereen.”

Hunker

Typisch aan geraffineerde voeding is dat je er nooit genoeg van hebt. Je probeert weerstand te bieden, maar de hunker blijft bestaan, omdat je lichaam nooit verzadigd raakt. Met veel wilskracht kun je dat een tijdje volhouden, maar ’hunkeren’ en ’honger hebben’ zijn oerinstincten, daarvan kun je het nooit winnen.

Vandaar dat diëten niet werken: je vervalt vroeg of laat terug in oude gewoonten. Sommigen gaan daarbij helemaal over de schreef door overdadig te eten, zoals ik vroeger. Om daarna weer opnieuw te beginnen met vasten. Het is een negatieve vicieuze cirkel. Bovendien raak je ook verslaafd aan geraffineerde voeding. Dat gebeurt niet met natuurlijke voeding. Probeer maar eens verslaafd te raken aan appels, vis of eieren. Dat lukt je niet. Je raakt wél verslaafd aan alles wat uit de fabriek komt: spaghetti, chips, koekjes, brood en taart gemaakt van geraffineerd meel.

Professor Dariush Mozaffarian: „We krijgen nog altijd te horen dat we voorzichtig moeten zijn en maar een klein handje noten mogen eten en niet te veel olie over ons eten moeten gieten. Die waarschuwingen horen we niet voor brood of voor aardappelen, terwijl dat net de voedingsmiddelen zijn die meer leiden tot obesitas.”

Verslaving

Ik vergelijk snelle geraffineerde koolhydraten met alcohol. De meesten drinken graag een glaasje wijn, zoals de meesten ook graag een stukje taart eten. Sommigen beweren hun glaasje alcohol per dag te moeten drinken om zich goed te voelen, net zoals zij die zeggen absoluut niet zonder hun boterhammen te kunnen. Anderen hebben geen enkel probleem met alcohol - gelegenheidsdrinkers zal ik ze maar noemen - zoals ook sommigen geen enkel probleem hebben met snelle koolhydraten. Nog anderen drinken een paar glazen, zijn in de kortste keren verslaafd en worden alcoholist. Zo zijn er ook mensen die zich verliezen in brood en friet, hele stukken taart en grote hoeveelheden koekjes, ijs en cola.

Denken we nu werkelijk dat mensen die zo veel taart en friet eten het leuk vinden om na verloop van tijd obees door het leven te gaan? Denken we nu werkelijk dat dit louter hun eigen, vrije keuze is? Heeft de alcoholist een vrije keuze? Of reageert ieder lichaam anders op alcohol en koolhydraten?

Mijn lichaam reageert niet goed op snelle koolhydraten. Zoals vele anderen moet ik daarom voorzichtig zijn met alle geconcentreerde koolhydraten, zelfs de natuurlijke. In ieder geval mijd ik alle geraffineerde koolhydraten. Het is jammer dat wie nooit problemen heeft gehad met snelle koolhydraten - dus wie die drang en die verslavende werking nooit heeft gevoeld - moeilijk anderen kan begrijpen die wel gevoelig zijn voor die hunker die een verslaving wordt. Dat zijn de mensen die zeggen: ’Ja, maar houd je aan je drie boterhammetjes ’s morgens en ’s avonds en dan is er geen probleem.’ Maar voor mij is er wel een probleem: ik heb altijd zin om die hele zak leeg te eten en ik zal er - zoals veel mensen - nooit genoeg van hebben.

Samenwerken met je lichaam

Met wilskracht lukt het niet om de hunker te weerstaan. Dat staat gelijk aan het negeren van de signalen van je lichaam, zoals je hongergevoel negeren of negeren dat je hunkert naar eten. Dat houd je niet vol, je moet juist samenwerken met je lichaam. Je lichaam en je geest moeten op dezelfde golflengte zitten, dan werkt het wel. Je moet er dus voor zorgen dat die hunker er niet meer is.

De enige manier om dat knagend gevoel kwijt te raken is door je lichaam echt te voeden, zodat het echt verzadigd is. En dat doe je niet door minder te eten, maar door meer kwalitatieve voeding te eten, zodat je hormonen tot rust komen, zodat je lichaam de juiste signalen kan uitsturen naar je hersenen, signalen die zeggen: ’Ik heb genoeg.’ En plots stel je vast dat je helemaal niet meer hunkert naar dat stuk taart, dat het je nu wel lukt om van dat brood af te blijven, dat je de chips wel onaangeroerd kunt laten. Het heeft dus weinig te maken met wilskracht, maar gewoon met het feit dat jelichaam echt verzadigd is. Als je natuurlijke voeding eet, functioneert je lichaam beter. Velen hameren op gedragsverandering, maar je kunt die gedragsverandering niet volhouden als je daardoor constant honger hebt en je ongelukkig voelt.

Mijn invalshoek is daarom: ’Eet anders en je zult zien dat je gedrag zal veranderen. Professor David Ludwig: „Wij zijn groot gebracht met het idee ’wie af wilt vallen moet gewoon minder calorieën’ eten. Deze benadering legt de schuld bij de mensen zelf. Als afslanken gewoon een zaak is van caloriebalans, dan moetje maar minder eten en meer bewegen. Heel eenvoudig en als het niet lukt, dan zal het wel aan je gebrek aan wilskracht of discipline liggen. Maar deze visie houdt geen rekening met de invloed van verschillende calorieën op ons hongergevoel, ons metabolisme en zelfs onze lichaamssamenstelling. Dezelfde hoeveelheid calorieën uit verscheidene voedingsmiddelen kan een heel verschillende uitwerking hebben.”

Aardappelen afpakken

Mijn manier van eten verbiedt niets, zelfs geen dessert of alcohol, dus ook geen brood of aardappelen. Wat ik wel doe is een nieuw evenwicht zoeken. Dat betekent dat ik van sommige dingen - de goede dingen - meer eet en van andere - de minder goede - minder. Het is overigens interessant vast te stellen hoe emotioneel het debat wordt als je het over brood en aardappelen hebt. Sommigen worden boos: ’Je gaat me mijn aardappelen en brood niet afpakken!’ luidt het. Natuurlijk niet, waarom zou ik? Iedereen zijn eigen vrije keuze.

Trouwens, zolang je denkt: ’Ik mag dit niet en dat niet’, dan denk je volgens de logica van het ’diëten’. Ik mag dus alles eten - zelfs aardappelen, brood en dessert - maar de vraag is: ’Wil ik nog wel alles?’ Dat is een heel groot verschil, mijn uitgangspunt is vrijheid. Ik kan alleen maar zeggen dat je verlangt naar wat je gewoon bent om te eten. Ik vervang mijn brood en aardappelen door betere bronnen van koolhydraten.

Pijl: „Wie zijn aardappelen en brood vervangt door groenten en fruit hoeft zich absoluut geen zorgen te maken dat hij/zij te weinig koolhydraten binnen zou krijgen. Velen staan er niet bij stil dat groenten en fruit best veel koolhydraten bevatten, gezonde koolhydraten die hun suikers langzaam afgeven aan het bloed omdat ze verpakt zitten in vezels.” Mozaffarian: „De redenen waarom we koolhydraten eten, zijn de smaak, de betaalbaarheid voor de economie en het gemak van opslag. Maar er is geen fysiologische behoefte aan koolhydraten. We kunnen gewoon vet en eiwitten eten en alle koolhydraten die we nodig hebben daaruit synthetiseren.”

Geef niet op!

Denk vooral nooit dat het te laat is. Integendeel! Geef niet op. Het klinkt misschien vermoeiend om anders te gaan eten, maar dat is het niet. Het is soms veel vermoeiender om niets te doen en bij de pakken te blijven zitten. Zoals Oprah Winfrey zegt: „De grootste leugen die je jezelf iedere dag kunt wijsmaken is: ’Ik begin er morgen aan.’”