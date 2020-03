Daghoroscoop 24 maart

VANDAAG JARIG

Ga er niet van uit dat gezond zijn van zelfsprekend is. Focus op een gezonde leefstijl, ook al ziet u daar niet direct de noodzaak van in. Je kunt er cynisch over doen in de trant van: als mij iets gebeurt ontkom ik daar toch niet aan – verstandiger is om het lot niet te tarten op dit gebied.

RAM

Uw aantrekkingskracht is sterk; u bent veel gezocht gezelschap. Bent u werkzaam in de amusementssector dat zult u een duidelijk stempel weten te drukken. Temper echter de wens er nog een schepje bovenop te leggen.

STIER

Herinneringen kunnen het verlangen oproepen naar mensen of locaties van vroeger. Op onderzoek rust zegen; veronderstellingen worden bekrachtigd. Sociale verplichtingen kunnen te veel tijd eisen en u zult dus keuzes moeten maken.

TWEELINGEN

U zult geen moeite hebben met uw werk en ondanks vele onderbrekingen en afspraken zal alles op rolletjes lopen. Uw mensen staan achter u. Reizen verloopt probleemloos. Dit is tevens een gunstige dag voor een examen.

KREEFT

U kunt iets te vieren hebben en u zult de aandacht trekken die u verdient. Erkenning van uw kennis brengt geld in het laatje. Voorzichtigheid is geboden bij de aanschaf van een duur geschenk; doe dat niet op eigen houtje.

LEEUW

Zet uw beste beentje voor en begin de dag met vertrouwen en positief. Als u gewoon uzelf bent kunt u op elk gebied scoren of doorbreken. Een officiële zaak zal vlot verlopen en aan een verzoek kan eindelijk worden voldaan.

MAAGD

Het kan moeite kosten om op gang te komen. Anderen zijn niet in u geïnteresseerd. Een gesprek kan u aan het denken zetten over iets in het verleden. Research zal de informatie opleveren die u zoekt. U kunt een lesje leren.

WEEGSCHAAL

Versterk het doel waaraan u bouwt. U bent er goed in mensen te motiveren en het beste uit hen te halen. Betrokken bij een verbouwing zult u goed vorderen. Thuis of elders kunt u nieuwe contacten leggen die zullen gedijen.

SCHORPIOEN

Richt uw aandacht op uw carrière; u kunt nu identificeren wat uw succes kan hebben tegengehouden. Op gesprekken rust zegen en u kunt een beloning tegemoet zien. Span u in voor betere werkomstandigheden voor uw collega’s.

BOOGSCHUTTER

Begint u aan een reis dan zal deze prettig verlopen. Men zal u geen strobreed in de weg leggen als u zich beleefd en hoffelijk gedraagt. Via een studiegroep of vereniging kunt u interessante contacten leggen.

STEENBOK

U bent serieus gestemd en dat kan op zakelijk gebied geen kwaad. Een gesprek over investeringen zal goed verlopen en als u een lening hebt aangevraagd krijgt u een gunstig bericht. Stuur mensen die u geld schuldig zijn een herinnering.

WATERMAN

De nadruk ligt op effectieve, goede communicatie met dierbaren en professionele relaties. U kunt goed met mensen omgaan. Wees duidelijk en luister naar hetgeen anderen te zeggen hebben. Onderhandelingen beloven succes.

VISSEN

Profiteer optimaal van de huidige productieve sfeer. Doe de dingen die u hebt laten liggen en werk uw administratie bij. De verbetering die het volgen van een dieet of training te zien geeft zal u verrassen. Beloon uzelf als een doel is bereikt.