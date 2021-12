Daghoroscoop 2 december - Kies het juiste gezelschap, Weegschaal

VANDAAG JARIG

Mars zal een ongebruikelijk lange tijd in jouw liefdesleven doorbrengen. Voor vrijgezellen betekent dat romantische ontmoetingen, voor gehuwden echter heisa in hun relatie. Je gezondheid zal komend jaar redelijk zijn en wordt vooral beter na 11 mei. In augustus krijg je met stress te maken.

RAM

Een uitgelezen dag voor werk dat creativiteit vereist. Met artistiek talent heb je een voorsprong. Raak niet in paniek als geldproblemen voor stress zorgen, want deze zijn van korte duur. Trek mensen aan die je in je carrière kunnen helpen.

STIER

Als je momenteel sterk emotioneel betrokken bent, zullen je gedachten grote omwegen maken. Gebruik een mix van intellect en intuïtie om een paar geheimen te ontwarren, maar houd de uitkomst voorlopig voor jezelf.

TWEELINGEN

Een sterke behoefte aan aandacht kan in ruzie met een geliefde resulteren. Reageer niet te impulsief, want dan kun je dingen zeggen of doen die je later zult betreuren. Een aanval van reiskoorts kan je ertoe bewegen meteen te boeken.

KREEFT

Er lijkt sprake van interessante gesprekken, maar ook van roddel. Een verhaal kan ver bezijden de waarheid blijken te zijn. Een nieuwe collega kan je introduceren in een groep invloedrijke lieden, dus zorg ervoor dat je er goed uitziet.

LEEUW

Het kan een prima dag worden voor het kweken van relaties. Met goede wil overbrug je meningsverschillen tussen jou en anderen. Creativiteit en productiviteit kunnen samen zorgen voor de beste service en de beste resultaten.

MAAGD

Een liefdevolle ervaring zal een diepere indruk op je maken dan je had verwacht. Er kan sprake zijn van een mijlpaal door een geboorte of overlijden. Trek de juiste werklieden aan als je een nieuw huis betrekt of het huidige laat opknappen.

WEEGSCHAAL

Laat gebeurtenissen zich rustig ontvouwen. Hol niet van hot naar her, want dan bereik je niets. Humor en ontspanning zijn de beste tegenpolen van spanning en zorgen. Kies het juiste gezelschap om je te vermaken.

SCHORPIOEN

Een overweldigende aantrekkingskracht kan het onmogelijk maken je te verzetten tegen een bepaald persoon. Maak er snel een eind aan en bespaar jezelf verdere zorgen als je al een relatie hebt. Houd het hoofd bij je werk.

BOOGSCHUTTER

De kosmos kondigt een periode van geluk, welvaart en voorspoed aan. Er rust zegen op de projecten die je nu onderneemt en er staat je veel goeds te wachten als je je eerlijk en integer gedraagt. Stel je evenwichtig op.

STEENBOK

Doe wat vermoeiend is zo vroeg mogelijk, want je energie kan afnemen naarmate de dag vordert. Probeer halverwege de maand klaar te zijn met de voorbereidingen van de feestdagen en kies nu je doelstellingen voor 2022.

WATERMAN

Gebrek aan aandacht voor je werk komt je prestaties niet ten goede. Laat geïnspireerde en fantasierijke gedachten niet verloren gaan. Je kunt met een bepaalde tactiek meer inkomen genereren. Wissel nieuwtjes uit met vrienden.

VISSEN

Superieuren kunnen je in staat stellen je bijzondere talenten te demonstreren. Het zal tot je doordringen dat vriendelijkheid meer effect heeft dan assertief gedrag. Toon medeleven en begrip als iemand een probleem wil bespreken.

