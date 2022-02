’Waarom ik barst van de keukengadgets en er toch écht nog eentje bij moet’

Mijn oren zijn gespitst op de deurbel. Net kreeg ik immers een mailtje; vandaag wordt mijn pakje bezorgd. Tussen 10.15 uur en 12.30 uur. En we zitten hier momenteel nog midden in de thuiswerkmodus. Mijn man zit braaf aan zijn eigen bureau ingewikkelde dingen te doen met bouwtekeningen en Excelsheets. Ik zit ertegenover, achter mijn eigen laptop. Op standje puntje-van-mijn-stoel. Ik moet echt als eerste op zien te springen: „O, dat zal de buuf zijn. Die kwam nog een stola lenen om mee te nemen op haar stedentrip.”

Nee, ik heb niet het zoveelste paar schoenen gekocht waar ik niet op kan lopen. Ik verwacht ook geen te dure jurk in een doos met vloeipapier. En als ik die wel had besteld, had ik daar ook echt niet zo geheimzinnig over gedaan. Ik heb een tante die haar nieuwe aankopen vroeger altijd in de kast verstopte, zodat haar man niet zag wat ze nu weer had uitgegeven aan nieuwe jurkjes en kekke laarzen. Ik heb dat nooit zo goed begrepen. Je kunt het wel wegstoppen, maar op een dag wil je het toch graag dragen. Zo’n man is toch niet gek? Die ziet dan toch dat die rok en die hakken nieuw zijn? We hebben het hier trouwens over eind jaren zeventig. Mijn tante werkte niet buitenshuis; wat ze te spenderen had, kwam uit de portemonnee van haar man. Misschien speelde dat mee bij haar aankoopschaamte. Anno 2021 verdienen veel vrouwen gewoon hun eigen geld. Ik in ieder geval wel. Waaraan ik dat uitgeef, nadat we de vaste lasten hebben betaald en het huishoudpotje gevuld, is toch echt mijn eigen zaak, zou je zo denken. Dus vanwaar in vredesnaam deze gêne om mijn wederhelft het pakje te laten aannemen van de postbode?

Nou ja, het is dus een staafmixer. En we hebben al een staafmixer. Twee zelfs. En ook een keukenmachine, en een standmixer, en een handmixer, en een elektrische hakmolen en een handmatige. In feite hebben we een kast vol apparaten die kunnen mixen, hakken en pureren. Tot ergernis van de man in mijn leven. Al die kasten vol stofvangende keukengadgets, hij kan er met z’n pet niet bij. Maar ik heb er dus iets mee. Talloze vrouwen dromen van tien minuten gratis winkelen in een chic warenhuis, maar laat mij maar gewoon los in een kookwinkel. Ik kan mijn geluk niet op.

Hartstikke praktisch

Zo heb ik iets met van die handige apparaatjes waarmee je kunt snijden; de zogenaamde Nicer Dicer, ooit een hit op Tel Sell, dat sowieso indertijd mijn favoriete tv-programma was. Een net iets te glad uitziende mevrouw of meneer die met een zwaar Amerikaans accent rare hebbedingen aanprees; je kon me ervoor wakker maken. Alsof zo’n mee-eter-uitknijpding, opblaasbaar logeerbed of trilband-voor-betere-buikspieren serieuzer overkwam als het door een zogenaamde import-Amerikaan werd verkocht: Hi there. I’m Jack en ik heb nou zoiets geweldigs…

In een van die afleveringen kwam dus ook de Nicer Dicer, ook wel Slicer Dicer genoemd, voorbij. Voor degenen die niet weten waar ik het over heb: een dicer bestaat uit een plastic opvangbak met daarop een deksel waarin verschillende mes-sjablonen passen. Een met kleine ruitjes, zodat je de sjalotjes fijn kunt snipperen, een met grotere vakken voor de frieten, met partjes voor de tomaten en met ribbels voor de aardappelschijfjes. Het sjabloon klik je in de deksel, je legt er de halve ui op, klapt de hefboom dicht en hoppa: een bak vol uisnippers die zo de pan in kunnen. Hartstikke praktisch. Vond ik meteen al. Maar ik heb hem niet besteld, want iDEAL bestond nog niet en ik had geen creditcard. Een paar jaar later vond ik er ineens zomaar een in een Franse supermarkt. Inpakken!

Nét even anders

In Frankrijk hoef je voor Tel Sell niet eens je televisie aan te zetten. In alle grote winkels staan op de kop van de rijen van die kleine schermen opgesteld, die je precies uitleggen waarom je echt een paars geval wilt hebben waar je een bol knoflook in doet en die dan na even schudden keurig gepelde teentjes uitbraakt (inmiddels in de derde la van onderen, naast een ding waarmee je gaatjes in de onderkant van een ei kunt prikken). Of dat verder leven onmogelijk is zonder een stapel siliconenschijven waarmee je halve citroenen, mango’s en watermeloenen luchtdicht kunt verpakken (ligt bovenop de koelkast).

Een hele tijd ging het goed. Ik hakte me suf, soms met grof geweld. Even flink op die deksel knallen en er was weer een knol in keurige vierkantjes gesneden. Ik belandde maar één keer op de Eerste Hulp toen ik stukjes wortel uit het mes probeerde te peuteren en bijna een halve vinger verloor. Maar toen begon de opvangbak te scheuren. Alles is aan slijtage onderhevig. Een vakantie lang zocht ik heel Frankrijk af naar een nieuwe. Nergens meer te krijgen. Wel een andere, die er een beetje op leek, maar dan weer net zonder de sjabloontjes die ik het handigst vond. Toch gekocht, natuurlijk. En daarna weer een andere via Marktplaats, die het ook niet helemaal was. Jammer.

In een kookwinkel kwam ik er een tegen die wel een beetje op mijn oude leek. Ook aangeschaft. Daarna zag ik op de markt zo’n mannetje met een goed verkooppraatje achter een berg gesnipperde uien staan. Lang verhaal kort: inmiddels heb ik een la vol met die dingen. En het enige dat ik er ooit nog van gebruik, is het aardappelschilmesje van mijn allereerste exemplaar. Het duurste aardappelschilmesje van Nederland, noemen mijn kinderen het.

26 bakvormen

„Kan daar onderhand niet iets van weg?” vroeg mijn man laatst nog, terwijl hij tussen mijn bakvormen (drie met een doorsnede van 20 cm, twee met een doorsnede van 24 cm, een vierkante en een rechthoekige, drie verschillende maten vlaaivormen, vier cakeblikken, twee van siliconen – ja ja, in een Franse supermarkt gekocht – een tulbandvorm, een madeleinevorm, een speciale vorm voor als ik ooit nog eens bonbons wil maken, twee cupcakeplaten, een plaat met cakevormpjes in de vorm van autootjes en een met vormpjes van eenhoorns, een hartvormige, een om een kerstcake en een om een Halloweencake mee te bakken) aan het zoeken was naar een kurkentrekker.

Nee, dat kan niet. Want je zult maar ineens een kerstboom willen bakken, of een lagentaart van vijf verdiepingen. Beter mee verlegen, dan om verlegen, zeg ik altijd maar. En we hebben niet voor niks een bijkeuken. Zou ook zo zonde zijn als daar alleen een stofzuiger zou staan en drie kratten met lege flessen. Twee Airfryers, een ijsmachine, een broodbakmachine, een slowcooker, een sapcentrifuge en een stoomoven vullen de planken toch een beetje lekker op. En dan ben ik nog niet eens begonnen over mijn stapel ovenwanten, de halve kookboekenwinkel en de collectie grappige-borden-van-de-kringloop. Of mijn la met flesjes. Rozemarijnolie? Check! Oranjebloesemwater? In da house. Drie verschillende soorten sriracha, granaatappelmelasse, dadelsiroop, ahornsiroop... u roept, wij leveren. Ik zag eens een YouTube-filmpje met een foodblogger die aan haar trouwe volgertjes de inhoud van haar kast liet zien onder het motto: zo ziet een goede basisvoorraad eruit. Joh, hoe dan? Heeft zij nooit dat ze een recept wil maken waarin één eetlepel arachideolie moet, of walnootolie, of witte balsamicoazijn? Die je daarna dus echt nooit meer ergens anders voor nodig hebt?

Pureren op de camping

Dus nou ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn, met mijn man voorop, die nu denken: wat moet dat mens in hemelsnaam met nog een staafmixer? Maar deze kan dan weer net iets wat die andere niet kunnen: hij is draadloos. Hoe handig als ik eens de soep wil pureren op de tuintafel? Of tijdens een kampeervakantie. Je zult maar net tomatensaus willen maken op de camping in de Dordogne.

„Ik ben even weg”, roept de man aan de andere kant van de tafel. „Oké”, zeg ik opgelucht, want dan kan ik mooi de postbode opwachten en de staafmixer achteroverdrukken. „Waar ga je naartoe?” „Alleen even naar de bouwmarkt”, zegt-ie. „Ik heb een paar schroefjes nodig.”

De man heeft een doos vol schroefjes. Een doos? Een kast! Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het: van paraplupluggen tot zelftappers. Van tafelpootbouten tot popnagels. Ligt allemaal door elkaar in kratten in de schuur. Naast de workmates, schroeftol, de drie schietnieters, talloze plamuurmessen, verfbranders en het hoerenjong. Vroeger ging ik voor de gezelligheid nog weleens mee naar de bouwmarkt. Tegenwoordig kijk ik wel uit. Even een gipsplaat halen ontaardt al snel in urenlang struinen langs duct tape en kruiskopschroevendraaiers. En maar wikken en wegen: schuurpapier met grove korrel of toch juist met een fijnere structuur? Hé, houtopvulspul, dat wilde hij nou altijd al hebben. Dan toch maar weer dat andere schuurpapier. O, en misschien ook handig: een spuitbus tegen piepende scharnieren. Je kan het maar in huis hebben.

Het is allemaal weer niet heel erg geëmancipeerd; mijn man verzamelt schroeven en ik stouw alles vol keukenapparatuur. Maar elk nadeel heb z’n voordeel. Als er een keukenkastje dreigt te bezwijken, schroeft hij het zo weer vast.

In de verte zie ik het busje van PostNL aan komen rijden. „Kun je onderweg even een pakje aanpakken?” zeg ik. „Ik heb een staafmixer besteld.” Want wat zit ik eigenlijk moeilijk te doen? Hij z’n combinatietang, ik mijn keukengadgets. En de ene hand wast de andere: toch een schroevendraaier kwijt? Ik heb nog wel een handig mesje. Crème-brûlée-brander kapot? Met een verfbrander kun je ook heel goed de meringue blakeren. Ieder zo zijn ding, toch?

