Is alcohol te normaal geworden in onze samenleving?

Zin in een biertje of wijntje? Of laat je een ’glaasje’ steeds vaker staan? Dan ben je niet de enige. In de afgelopen vijf jaar is 25 procent van de Nederlanders namelijk negatiever naar alcohol gaan kijken. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Dat zou komen doordat dat mensen zich steeds meer realiseren dat er gezondheidsrisico’s aan vast zitten. Ook geven veel ondervraagden aan dat alcohol te normaal lijkt te zijn geworden.

Bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) ziet alcohol niet meer als leuk of gezellig. Zij denken bij een glas bier of wijn meer aan de kans op hersenschade, verslaving of overgewicht. Ook zijn zij zich bewust van de negatieve gevolgen voor anderen, denk aan het risico op een auto-ongeluk dat veroorzaakt is door een dronken bestuurder. Alcohol kan daarnaast agressieve gevoelens veroorzaken en daarmee soms huiselijk geweld in de hand werken. Vier op de tien mensen ziet alcohol wel nog als iets positiefs.

Blijven drinken

Het advies ’Drink geen alcohol, of in ieder geval niet meer dan één glas per dag’ wordt door veel Nederlanders in de wind geslagen. Volgens het Trimbos Instituut drinken 6 op de 10 mensen meer dan één glas per dag. Alcohol is volgens de EenVandaag-respondenten zo aanwezig in de maatschappij, dat het al snel lijkt alsof je er niet bij hoort als je niet drinkt. Veel ondervraagden geven aan dat alcohol volgens hen ’te normaal’ is geworden. Een glas champagne staat bijvoorbeeld al snel op tafel als er iets te vieren valt.

Sommigen kunnen door alcohol ook beter ontspannen en er makkelijk door in slaap vallen. Veel mensen vinden de smaak van de dranken ook gewoon lekker, of er nou alcohol in zit of niet. Alcoholvrije dranken zijn dan ook in opkomst. Inmiddels is één op de twintig bieren alcoholvrij, waardoor ze op de meeste menukaarten in de horeca niet meer ontbreken. Ook Dry January, de maand waarin veel mensen besluiten dertig dagen te stoppen met drinken, wordt steeds populairder.

Stoppen

Hoewel nog veel mensen alcohol drinken, zijn er ook veel bereid te stoppen. 11 procent van de Nederlanders geeft aan hun glas te laten staan als alcohol te duur wordt. 8 procent zou stoppen als ze minder stress zouden hebben.

Anne drinkt geen alcohol meer, maar vraagt zich wel af of dat haar vriendschappen beïnvloedt. Mijntje is sinds kort gestopt met drinken en voelt zich sindsdien veel beter.

Toos kiest niet voor alcoholvrij, want ze vindt het niet lekker.

