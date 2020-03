Zó houd je het gezellig met je geliefde!

Dat het goed gaat met de erotische industrie lazen we al eerder deze week. Postorderbedrijven zien het aantal bestellingen stijgen. Ook Rebecca van der Wurff, eigenaresse van een erotiekbedrijf, beaamt dat. „De afgelopen periode zagen we een stijging van maar liefst 91% ten opzichte van vorig jaar. Massageolie wordt veel besteld. En er is een opvallende toename in de aankoop van de meer spannende kleding en lingerie, bijvoorbeeld gemaakt van leer. Normaal gesproken verkopen we dat aan mensen die spannende feesten bezoeken. Maar aangezien die allemaal afgelast zijn, neem ik aan dat het voor thuis is.”

Jarretels

Ook worden er volgens Van der Wurff kousen, sieraden en jarretels besteld. Dat spreekt tot de verbeelding. En ook de verkoop van seksspeeltjes stijgt. Mensen worden dus ook in de slaapkamer weer inventief. „Ik ben er wel heel blij mee dat de online vraag aantrekt nu we de winkel noodgedwongen hebben moeten sluiten. Dus ik juich die hernieuwde impuls om het dan thuis in de slaapkamer wat leuker te maken alleen maar toe. Overigens zijn ook de op afstand bedienbare toys in trek. Cyberseks is ook nog nooit zo actueel geweest. Men wordt super creatief en deelt massaal grappige maar ook sexy content met elkaar.”

Talitha Rodenhuis, die als seksuologe aan Easytoys is verbonden, ziet ook het positieve aan het verplichte thuisblijven in. „Dit is namelijk ook een kans om dichter tot elkaar te komen. Je ziet elkaar natuurlijk veel vaker. Praat over jullie relatie, over jullie seksleven, stel elkaar vragen die je normaal minder snel zou stellen. Maar zorg ook voor een eigen plek in huis waar je je kan terugtrekken, zodat je niet de hele dag op elkaars lip zit.”

„En ’s avonds? Dan zou je bijvoorbeeld de huiskamer kunnen omtoveren in een loungeplek. Steek wat kaarsen aan, zet fijne muziek op en trek mooie kleding aan (of juist uit). Ontspanning is hoe dan ook verstandig in deze stressvolle tijd!”