’Ik kan mijn ex toch zijn kinderen niet een jaar ontzeggen omdat ik de wereld wil ontdekken?’

„Ik vraag me altijd weer af wat ik toch verkeerd heb gedaan, als ik weer eens ergens lees over een gezin dat bijvoorbeeld de hele wereld rondzeilt of Europa twee jaar lang verkent in een verbouwde bus. Het zijn verhalen om van te smullen en om jaloers op te worden, want laten we eerlijk zijn: het is een ervaring waar geen school in Nederland ook maar een beetje aan kan tippen. Leren van het leven is duizend keer mooier en – als je het mij vraagt dan – effectiever.

Primitief leven

Ineens is onze meer dan royale en luxe uitgeruste woning in een klein dorpje in de randstad dan een aanfluiting vergeleken met zo’n krakkemikkige camper waar je met niks bovenop elkaars lip zit. Ik wil dat dan ook, met het hele gezin op zes vierkante meter slapen, leven en eten. Ik wil ook primitief leven, doodsangsten uitstaan omdat er een leeuw op de truck sprong of omdat we bijna in een alles verwoestende tornado terechtkwamen. Zo’n verhaal maakt pas indruk op feesten en partijen.

Huisraad verkopen

’Spullen verkocht en gaan’, kopt het artikel - alsof het daadwerkelijk zo eenvoudig gaat. Ik vind het altijd al megastressvol om mijn koffer te vullen als ik een weekendje met mijn vriend wegga. Primitief leven is niets voor mij. Inpakken voor een wintersportvakantie met het hele gezin vind ik helemaal niet te doen, laat staan dat ik de hele huisraad inclusief huis verkoop om voor een jaar of langer te vertrekken met onbekende bestemming. Je moet dan nogal wat regelen, en wat te denken van het vrijstellen van je kinderen van fysiek onderwijs.

Brood op de plank

Stellen die dit soort paden bewandelen insinueren vrijwel altijd tussen de regels door dat je gek bent als je niet ook doet wat zij doen – je leeft maar één keer immers (en niet om te werken). De moeder uit het artikel vraagt zich lachend af wie vijf dagen werken heeft bedacht. Ik weet dat ook niet, maar ik denk dat degene die de huizenprijzen en het hele leven zo waanzinnig duur heeft gemaakt er iets mee te maken heeft. Er zal toch op een manier brood op de plank moeten komen. Vooralsnog zie ik niet in hoe een jaar reizen geld in het laatje brengt – dat jaagt het er alleen maar uit.

Sterren gunstig

Vaak hebben deze gezinnen een erfenis gekregen of een bedrijf verkocht. Bizarre overwaarde op een huis wil de sterren ook nog weleens gunstig aan de hemel rangschikken. Het is gewoon niet voor iedereen weggelegd, punt. Los van het financiële komt er nog zoveel meer om de hoek kijken. Als ik naar mezelf kijk: mijn moeder ligt momenteel weer in het ziekenhuis na een ernstige hersenbloeding eind vorig jaar. Ik kan haar toch niet achterlaten?

Alles moet meezitten

Of wat te denken van mijn ex; ik kan hem toch niet zomaar zijn kinderen een jaar lang ontzeggen omdat ik de behoefte voel de wereld te ontdekken? Omgekeerd moet ik er niet aan denken dat hij het mij voorstelt. En dan heb je nog kinderen die al die onrust helemaal niet trekken. Of relaties die toch niet goed blijken te zitten. Of niet meewerkende gezondheid. Nee alles, maar dan ook echt álles moet meezitten om zo in het diepe te springen. En als dat dan kan, dan moet je je handen dichtknijpen en vooral niet doen alsof het feitelijk een heel logische stap in het leven is.

Gezonde jaloezie

Het overgrote deel zal het ’gewoon’ moeten doen met een vakantie in het jaar – of in veel gevallen zelfs dat niet, omdat de omstandigheden er gewoon niet naar zijn. Dan maar een dagje de spanning opzoeken in het lokale park. Maar post vooral de mooiste foto’s en de tofste verhalen als je zo’n avontuur wèl kan aangaan. Want hoewel ik altijd denk ’Kon ik dat ook maar doen’, geniet ik er van de zijlijn met gezonde jaloezie volop van mee.”