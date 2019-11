Miljuschka over Holleeder: De vrees blijft altijd

Ze vervolgt: ,,Weet je, als het voorbij is, dan is het voorbij, heel simpel. Ik weet niet of dat een instelling is die ik me eigen heb gemaakt. Ik heb altijd met die dreiging geleefd, dus ik weet niet of het anders was geweest als het niet zo was. Ik denk wel dat het feit dat het morgen voorbij kan zijn ervoor zorgt dat ik altijd haast heb.”

Kinderen

,,Als ik één ding heb geleerd, los van mijn familiegeschiedenis, is het dat het leven een rotzooitje is. En dat het focking oneerlijk is. Sommigen hebben alles mee en doen er niks mee. Een ander is straatarm, maar geniaal. Sommigen krijgen een kind en horen twee maanden later dat ze kanker hebben en doodgaan. Je weet gewoon nooit welke kaart je trekt in het leven. Dus je moet vooral doen waar je zin in hebt.”

,,Voor mij is moeder worden het allergrootste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Het is ook echt mijn redding geweest, omdat ik zo grenzeloos ben. Als ik de kinderen niet zou hebben, had ik helemaal geen reden om te stoppen met werken, thuis te komen of wat dan ook. Kinderen creëren een kader in mijn leven. Alles wat ik doe, doe ik voor hen. Ik moet ze naar bijles en naar clubjes brengen. Het is ongelooflijk, de onvoorwaardelijke liefde die ik voel sinds ik kinderen heb. Daarmee is helemaal niks te vergelijken. En vanaf de allereerste dag dat ze er zijn, ben ik alleen maar bang dat er iets met ze gebeurt.”

