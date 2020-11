Daghoroscoop 6 november

VANDAAG JARIG

Als u nog jong bent en ongebonden wilt blijven, gaat u een geweldig liefdeleven tegemoet en zult u veel nieuwe contacten leggen. Bent u ouder en gebonden, dan kunt u voor hete vuren komen te staan. Telkens als u denkt de ware te hebben gevonden, kunt u iemand ontmoeten die nog leuker is.

RAM

Het kan een succesvolle dag worden. Rechtlijnigheid zal u een streepje voor geven tijdens onderhandelingen of discussies. Houd vast aan uw overtuiging; anderen bewonderen dat in u en zullen zich graag achter u scharen.

STIER

Laat u leiden door uw innerlijke stem en doe wat u goed dunkt. Zwijg tijdens en zakelijk gesprek over uw eigen plannen; maak ze pas openbaar als u zeker weet dat u ze kunt realiseren, want er kunnen kapers op de kust zijn.

TWEELINGEN

Probeer de dingen die gebeuren vanuit een filosofisch gezichtspunt te bekijken en blijf vooral met beide benen op de grond. Aanvaard hulp of financiële steun voor een project, zolang dat geen verplichtingen met zich meebrengt.

KREEFT

Iemand met invloed kan een goed woordje voor u doen als u duidelijk maakt wat u wilt. Promotie kan even duren omdat een ander voorrang heeft, niet omdat u minder goed bent. Doe goed onderzoek als u overweegt zzp’er te worden.

LEEUW

Het geluk gaat meestal aan uw zij bij de dingen die u onderneemt. Bent u betrokken bij een juridische strijd dan zult u van wat extra inspanning geen spijt krijgen. Vertrouwen in een vriendschap zal niet worden beschaamd.

MAAGD

Concentreer u op gezamenlijke financiën. Verdedig uw rechten maar probeer ook anderen tegemoet te komen. De steun en aanmoediging van iemand met ervaring zal nuttig blijken. Bespreek privé problemen met een vertrouweling.

WEEGSCHAAL

Bent u eigen baas dan kan de tijd rijp zijn voor het aantrekken van een partner. Professionele adviezen zijn nuttig en hun prijs dubbel en dwars waard. Leer de kunst van het delegeren en onderhoud het contact met vroegere cliënten.

SCHORPIOEN

U kunt onder druk komen te staan al lijkt dit een dag als alle andere. Houd er rekening mee dat mensen onvoorspelbaar kunnen zijn. Haal diep adem en doe wat u moet doen. Zorg dat uw handelingen het daglicht kunnen velen.

BOOGSCHUTTER

Alles kan vandaag soepeler verlopen als deze week een wissel trok op uw uithoudingsvermogen. Het is nu uw beurt om anderen te laten draven. Een invitatie belooft plezier; volg een dieet als u er beter wilt uitzien.

STEENBOK

Pak professionele en privé problemen nuchter aan. Om succes te boeken moet u zich aan conventionele regels houden. Plan een zo rustig mogelijk weekend en maak een eventuele pillenkuur toch af als fysieke klachten afnemen.

WATERMAN

Administratieve werkzaamheden kunnen veel tijd in beslag nemen. Zaken doen via internet of telefoon bespaart tijd. Probeer vast een paar afspraken te maken voor volgende week. Doe met constructieve kritiek uw voordeel.

VISSEN

Uw financieel inzicht zou nu op scherp moeten staan. Een uitgekiend risico kan een fikse winst opleveren. De kans is klein dat iets of iemand u ervan zal weerhouden geld uit te geven. Neem de middag vrij en breng deze door met uw geliefde.