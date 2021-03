Hoe het Isabel Boerdam lukte om Nederlanders minder vlees te laten eten

Luister de nieuwe podcast van VROUW hier, hieronder of via de bekende podcast apps, zoals Spotify:

Boerdam is initiatiefnemer van de Nationale Week Zonder Vlees, die dit jaar loopt van 8 tot en met 14 maart. Hoe is het haar gelukt om Nederlanders mondjesmaat van het vlees te krijgen? Verder krijgt de blogger in de podcast een aantal lastige vragen voor de kiezen en deelt zij gouden tips waarmee elk vegetarisch gerecht nóg lekkerder wordt. Hurkmans over Boerdam: „Isabel heeft vegetarisch eten uit het geitenwollen slijk getrokken.”

Dinsdag 16 maart schuift eetstoorniscoach en ervaringsdeskundige Isabelle Plasmeijer aan bij Marjolein voor een gesprek over intermittent fasting. Heb jij vragen voor Isabelle? Stel ze dan via podcast@telegraaf.nl en wie weet behandelen we ze in de podcast van volgende week. Luisteren dus!