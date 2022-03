’Op speaker bellen? Je bent niet alleen op de wereld!’

Heurt niet

Ik ben net terug van een week wintersport en het is me weer behoorlijk opgevallen hoe sommige mensen ervan overtuigd lijken dat de wereld van hen is. Zo zaten we in een bomvol restaurant waar een vader, een moeder en drie hysterisch drukke kinderen een spelletje deden, waarbij je met het bestek op de rand van de tafel moest timmeren. Nou heb ik ook niet ieder etiquetteboek van A tot Z uitgeplozen, maar ik weet vrijwel zeker dat jezelf aan zo’n tafeltje presenteren als pop-up drumband niet is zoals het eigenlijk heurt.

Sjoerd en Manon

De volgende dag zaten we in een gondel, een soort afgesloten ei waar je met acht man (of vrouw) in past en de top van de berg mee bereikt. Een meisje begon te praten, heel, heel hard. Ze vond dat het tijd was Sjoerd te koppelen. Sjoerd was gevoelig, maar ook wel een gekkie. Misschien moest-ie maar eens daten met Manon, overbrugde ze schel schreeuwend de halve meter afstand tot de jongen die tegenover zat. Hij lachte wat schaapachtig naar de wannabe matchmaker. Sjoerd en Manon werden minutenlang op extreem luid volume geanalyseerd alsof er verder niemand in de buurt was. De rest van de lift zweeg en luisterde – verplicht mee.

Influencers in the wild

In weer een andere lift had iemand een box meegenomen en net iets te hard aan staan. Wij luisterden naar wat hij mooi vond. En dan was er nog een vrouw die in de drukte met haar skistokken om zich heen maaide alsof ze een menselijke shaslick stond te rijgen. Ook waren er twee meiden in precies dezelfde outfit die midden op de skipiste een choreografie uitvoerden en dat lieten filmen: influencers in the wild, zeg maar. Wij manoeuvreerden ons er maar omheen.

Who cares

Doen waar je zelf zin in hebt zonder rekening te houden met anderen; het past perfect bij het hedendaagse individualisme, bij het druk zijn met ik. Wil jij even praten met de persoon in de je tegemoetkomende auto? Remmen en open dat raam! Who cares dat er twee auto’s achter je staan te wachten – je moet toch even weten hoe het met die ander gaat? En word je in de trein gebeld door je moeder? Opnemen en doornemen die laatste familieroddels of de details over je relatie. Die andere reizigers stoppen er maar een oordopje of twee in.

Alleen op de wereld

Zelfde vakantie, zonovergoten terras. Ik zat met mijn verse baby in mijn armen te genieten van een kop koffie toen aan een tafeltje verderop een decadent ogende vrouw haar telefoon pakte en op speaker zette. ’De persoon die u probeert te bereiken, is momenteel niet beschikbaar’, hoorde ik.

De vrouw zuchtte vermoeid en belde opnieuw. Weer op speaker. Weer niemand beschikbaar. Zes (!) keer herhaalde de handeling zich. Dat inmiddels het halve terras geïrriteerd haar kant uit keek, had ze niet door, want ze was alleen op de wereld – dacht ze blijkbaar. En dan nam die persoon dus óók al niet op. Heel heftig.

Ringtone

Het mag allemaal best een beetje minder met dat claimen van de openbare ruimte, vind ik. Je kinderen horen geen tikkertje te doen in een restaurant. Hun iPad hoeft niet loeihard aan. Je hoeft niet met je tas twee plekken in de bus of trein bezet te houden. Jouw perfecte plaatje voor The Gram hoeft niet geschoten te worden op een plek waar je anderen in de weg staat.

Dat jij een whatsappbericht krijgt hoeven niet al je collega’s te horen. En leuk, Gerda, dat jij een ringtone van Wolter Kroes op je telefoon hebt weten te installeren, maar werkelijk niemand in de supermarkt zit erop te wachten het op vol volume te horen.

Niet moeilijk

Hou gewoon een beetje rekening met elkaar. Vraag jezelf gewoon zo nu en dan eens af of een ander last van je heeft. Neem notitie van je medemens. Het is allemaal niet zo moeilijk. Als dit zo doorgaat, wordt de wereld steeds meer een plek waar we enkel nog oog voor onze eigen behoeften hebben en daar wordt het allemaal niet heel veel beter van. Succes ermee. We kunnen dit.