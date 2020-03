Daghoroscoop 13 maart

VANDAAG JARIG

Als ’Vis’ bent u van nature spiritueel ingesteld; dat is normaal al zo, maar met Neptunus in uw teken wordt dat nog versterkt. Dat betekent dat u dingen ziet en ervaart die anderen niet zien of ervaren. Dat kan prettig zijn maar ook verwarrend. Tracht met de benen op de grond te blijven.

RAM

Aarzel niet in praktijk te brengen wat u onlangs in een harde levensles hebt geleerd. U mag fouten maken, maar het is niet slim om deze te herhalen. De kosmos raadt u aan opnieuw te beginnen en uzelf een tweede kans te geven.

STIER

U zult zich in een ongebruikelijk situatie weinig op uw gemak voelen. Maar aangezien u wel van een uitdaging houdt zult u zich daar niet bij neerleggen. Er kan u de rol worden toebedeeld om problemen in de familie op te lossen.

TWEELINGEN

Er kunnen een paar puzzelstukjes op hun plaats vallen waardoor het totaalbeeld overzichtelijker wordt. Laat geen mensen tot uw leven toe die u niet in uw vriendenkring wilt hebben. Wees blij met een klein geschenk.

KREEFT

U kunt zich vandaag goed uitdrukken. Stel u onpersoonlijk maar vriendelijk op tijdens onderhandelingen. Uw gedachten kunnen wat grillig zijn en dat geldt ook voor medewerkers, die met vreemde ideeën op de proppen komen.

LEEUW

Een zakelijk concept kan niet de grote doorbraak opleveren die u hoopt, of een deadline is onredelijk vanwege de hoeveelheid werk die u moet verrichten. Geef niet op. Met geduld en een compromis bereikt u het gewenste resultaat.

MAAGD

Als onbetaalde rekeningen of gezamenlijke financiën u de stuipen op het lijf jagen is het tijd om professionele hulp in te roepen of uw economische kennis naar een hoger niveau te brengen. U kunt inzicht krijgen via een gerichte cursus.

WEEGSCHAAL

Eerlijk zijn is de enig juiste manier. Eis dat ook van anderen, zeker als u het gevoel hebt dat zij u trachten te manipuleren. Relaties veranderen pas ten goede als alle kaarten op tafel liggen. Er is moed voor nodig om oprecht te zijn.

SCHORPIOEN

Uw mentale vermogen is sterk en u zult de juiste conclusies trekken omtrent een medische of professionele kwestie. Pak zaken grondig en ordelijk aan. Leg iemand die voor hulp bij u aanklopt uit wat deze moet doen en hoe.

BOOGSCHUTTER

Waar het uw carrière betreft kunt u de dag optimistisch beginnen, zeker als er sprake is van een nieuwe baan of positie. Doe uw best uw werk nog te verbeteren, in de wetenschap dat er altijd plaats zal zijn voor vooruitgang.

STEENBOK

Als gevolg van een spel of sportieve gebeurtenis kunt u geld incasseren. Als u in staat bent efficiënt de problemen op te lossen die door de baas worden aangedragen, is dat uw sleutel tot succes. Gedraag u echter niet als betweter.

WATERMAN

Er zullen allerlei zaken tot u doordringen als er licht gaat schijnen op plekken die tot nu toe duister waren. Met wat speurwerk wordt er meer duidelijk dan u ooit kon vermoeden. Iets kleins kan een reeks zaken in gang zetten.

VISSEN

U kunt zich kwetsbaar voelen en overgevoelig voor kritiek op uw financiële beleid. Er kunnen de komende weken verwarrende invloeden aan het werk zijn terwijl uw helderheid van geest geringer is dan anders. Neem nu geen grote besluiten.