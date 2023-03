Daghoroscoop 7 maart - Sterrenbeeld Waterman: Er zit romantiek in de lucht!

VANDAAG JARIG

In jouw streven naar meer prestige kun je in de verleiding komen een goede, maar saaie positie op te geven voor werk met meer glamour. Vergeet niet dat je carrière is gebaat bij goede communicatie, adverteren en verkoopstrategie. Jouw financiële horizon wordt steeds breder en helderder.

STERRENBEELD RAM

Een lijst van taken kan nodig zijn om jou wakker te houden. Heb je een vaste relatie, wees dan op je hoede als je in gezelschap verkeert van iemand die jij aantrekkelijk vindt. Een beetje flirten kan mensen op verkeerde ideeën brengen.

STERRENBEELD STIER

Je kunt meer dan anders gevoelig zijn voor de stemming van anderen en dat kan nadelig zijn als mensen in jouw omgeving negatief of gedeprimeerd zijn. Bezorgdheid kan jou ertoe brengen te gaan helpen bij een lokale liefdadige instelling.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Het wordt tijd om een eind te maken aan een oude grief die jou belet verder te gaan. Is dat eenmaal gebeurd, dan bevrijd je jezelf van een zware last. Maak alledaagse activiteiten vroeg af, want later vandaag kun je worden afgeleid.

STERRENBEELD KREEFT

Je tijd en energie beschikbaar stellen kan jouw routine verstoren, maar zal ook voordelen met zich meebrengen. Wees niet verbaasd als je er aan ’verslaafd’ raakt. Een verhaal in de media kan het schaamrood op jouw kaken brengen.

STERRENBEELD LEEUW

Je kunt in de stemming zijn voor zinnenprikkelend voedsel en goede wijn met wat vrienden. Als je vandaag niet hoeft te werken, sluit je dan aan bij een stel schilders of fotografen teneinde jouw toenemende artisticiteit te stimuleren.

STERRENBEELD MAAGD

Neem dromen serieus. Begin een dagboek en houd bij wat jouw onderbewustzijn zoal laat weten. Je creativiteit en briljante ideeën kunnen in je brein om voorrang strijden. Wees dankbaar; je werkgever is blij met jou.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Het kan moeilijk zijn om vandaag weerstand te bieden aan verleiding. Geef een beetje toe en gun jezelf een klein genoegen. Stel niet uit wat je vandaag kan doen, maar houd je aandacht erbij, anders moet je het morgen overdoen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Persoonlijke en zakelijke belangen kunnen verstrikt raken en een nieuw speelveld openen. Schrijf het op, zodat je het niet vergeet, als jouw brein met een interessant concept op de proppen komt. Geef niet toe aan domme verstrooiing.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het vinden van een oplossing voor een oud probleem zal jouw zelfvertrouwen herstellen. Relaties zien er betrouwbaar uit. Neem de tijd om te genieten van aangename ervaringen. Vrijgezellen kunnen een uniek iemand ontmoeten.

STERRENBEELD STEENBOK

Een persoonlijk project kan in gang worden gezet en heel wat tijd in beslag nemen. Jouw geest kan intussen bezig zijn met ingewikkelde huiselijke gebeurtenissen; steeds dezelfde details oproepen zal jou echter niet verder helpen.

STERRENBEELD WATERMAN

Zie elke vergissing als een les die je leert en doe je best om je werk al vroeg af te ronden, zodat je tijd overhoudt. Ben je bezig met een dieet, blijf dan uit de buurt van de keuken en koelkast. Er zit romantiek in de lucht.

STERRENBEELD VISSEN

Je werkdag kan negatief worden beïnvloed. Vertrouw op je intuïtie. Loop met een grote bocht om mensen heen die jij niet vertrouwt. Beperk je tot wat je kent en weet, en denk na over een andere carrière als jouw huidige jou verveelt.

