Is Pietje Bell te eng voor kinderen?

Kijkwijzer zegt een klacht te hebben ontvangen over Pietje Bell: kinderen zouden nachtmerries gekregen hebben aangezien er in sommige scènes geweld tegen kinderen te zien is. De film is op basis van die ene klacht volgens de huidige richtlijnen opnieuw geclassificeerd. Dat betekent: vanaf nu is de film volgens Kijkwijzer alleen nog maar geschikt voor kinderen van twaalf jaar en ouder. Directeur Tiffany van Stormbroek van NICAM, de organisatie boven Kijkwijzer, meldt dat ze veel klachten ontvangen over het besluit. Producent Dave Schram heeft een kort geding aangespannen. De film zou op oudjaarsdag uitgezonden worden.

Pietje Bell is te eng

Tot welke leeftijd films en televisieprogramma’s schadelijk zijn voor kinderen, wordt bepaald door NICAM. Aangezien uit hun onderzoek komt dat de film bij kinderen nachtmerries kan veroorzaken, zou hij inderdaad ’te eng’ zijn. Maar dat op basis van één klacht een onderzoek wordt ingesteld, schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat.

Niet te eng

„Als NICAM Kijkwijzer niet snel rechtzet, stap ik naar de rechter”, zegt Schram, die getrouwd is met de regisseur van Pietje Bell (Maria Peters) op Twitter. Hij stelt dat de film door de leeftijdsclassificatie op reguliere zenders alleen nog in de avonduren uitgezonden kan worden en dat dat naar verwachting niet zal gebeuren. De film zou daarmee dood zijn. Ook Martin Koolhoven, film- en televisiemaker, vindt Pietje Bell niet te eng: hij tweet dat zijn zoon 12+ is maar zichzelf te oud vindt voor de film. Ook vindt hij het uit context getrokken: niet iedere film met geweld is even eng voor kinderen. Veel mensen op Twitter delen die mening.

Reactie

Regisseur Dave Schram vindt dat wanneer Pietje Bell als eng wordt gezien, er ook eens gekeken moet worden naar andere kinderfilms.

Sandra vindt het jammer dat de film als te eng wordt beschouwd.

Jenni vindt dat de ouders zelf moeten beoordelen of een film wel of niet eng is.

Twitteraar @BrabantseKrant vindt dat de film weg moet.

De film was voor de dochter van Ellien niet te eng.

Praat mee

Vind jij dat Pietje Bell te eng is voor jonge kinderen? En dat de leeftijdsclassificatie van ’twaalf jaar en ouder’ daarom wel goed zou zijn? Of vind jij van niet? Praat mee via onze Facebookpagina!

