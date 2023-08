’Kom op jongens, die man heeft iemand een kus gegeven, niet vermoord’

Tot voor kort had ik een appartementje in Spanje. Het viel me altijd op hoe mannen je daar met respect behandelen. Als ze je een kus willen geven: ’Mag dat?’ Of een arm om je heen: ’Vind je dat goed?’

’Is er misschien één van die 100.000 coaches in Nederland die deze machomannen kan begeleiden terug naar de aarde?’ Ⓒ CARILIJNE PIETERS