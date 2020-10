’Janken, janken, janken… De buren werden er gek van’

“Het was coronatijd, we zaten continu thuis en de kinderen bleven maar aan mijn hoofd zeuren: ‘Toe nou mam, we beloven dat we er goed voor zullen zorgen, echt waar!’ Een hond… Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om ze nog een keer teleur te stellen. De eindmusical was al afgelast, het kamp ook en de zomervakantie viel ook helemaal in het water. Ach ja, waarom ook niet, dacht ik.

Verantwoordelijkheid

Zo’n hond leert de kinderen wat verantwoordelijkheid, ze komen eindelijk achter die schermpjes vandaan. Wie weet was zo’n beestje in huis wel leuk. Ik kende per slot van rekening zo veel mensen die ook een hond hadden. En ja, de coronacrisis was ook wel echt ideaal voor de opvoeding van een viervoeter. Thuiszitten en volop tijd, wat kon er fout gaan?

We belegden een serieuze gezinsbespreking, het is namelijk nogal een ingrijpende beslissing. Zo’n dier brengt kosten met zich mee, je moet er elke dag voldoende tijd en aandacht aan besteden en hem minstens vier keer uitlaten, ook wanneer het regent of stormt. Dat drukte ik mijn gezin ook echt op het hart. Dit mocht absoluut geen impulsaankoop zijn.

Superlief

We gingen op zoek op internet en vonden een superlieve pup. Toen we dat beestje eenmaal in huis hadden, was ook ik verkocht. Wat was het een schatje, echt om op te vreten! Het was half mei toen we de hond kregen. Toen was het al snel vakantie; de kinderen en ik waren het grootste gedeelte van de dag thuis of in de tuin. Ondanks corona was het een gezellige tijd. We zijn zelfs nog met z’n allen, inclusief hond, naar de camping geweest.

Maar hoe moest het na de vakantie? Daar maakte ik me toch een beetje zorgen over. Wij zouden allebei half augustus weer langzaamaan op kantoor aan de slag gaan. Ik kon bijna niet wachten. Lekker bijkletsen bij de koffieautomaat met mijn collega’s of gewoon weer een normale live vergadering. Ik had er echt zin in.

Taakverdeling

Maar ik was niet de enige die minder thuis zou zijn. De kinderen begonnen met de middelbare school en mijn man zou ook vaker op kantoor zitten. Weliswaar geen volle werkweek, maar toch… We kwamen tot een taakverdeling: ik zou de hond ’s morgens uitlaten, de kinderen zodra ze uit school kwamen en mijn man ’s avonds. We besloten om het gewoon te proberen en maar te zien hoe het zou uitpakken.

De eerste week was het meteen raak. Onze lieve harige huisgenoot was totaal niet gewend om ineens zo veel alleen te zijn. Janken, janken, janken. De buren werden er gek van! Daarbij hadden mijn kinderen, nu ze weer school hebben, ineens veel minder tijd over. Ik begon steeds meer te beseffen dat dit niet ging werken.

Nieuw thuis

Toen de buren voor de vijfde keer aan de deur stonden om te vragen of ‘we dat beest echt niet beter onder controle konden houden’ was de maat vol. De situatie was niet langer houdbaar. De kinderen gaan me echt vermoorden, dacht ik. Maar ik zag geen andere uitweg dan een nieuw goed huis voor onze harige huisvriend te gaan zoeken. Ik kon nu eenmaal niet zomaar ineens thuisblijven, het gewone leven ging weer van start. Ik had achteraf zo’n spijt dat ik me had laten overhalen.

Stiekem ben ik nu dus op zoek naar een ander thuis voor het arme dier. Maar hoe verkopen we dit aan de kinderen? Mijn man en ik hebben besloten om zonder hun medeweten de hond bij een ander gezin te gaan onderbrengen en het daarna pas te vertellen. Ik hoop maar dat ze het me ooit zullen vergeven.”