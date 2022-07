Daghoroscoop 28 juli - Houd voorkennis voor jezelf, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Er is een sterk verband tussen je psychische gezondheid en je liefdesleven; problemen in de liefde vinden hun weerklank in je lichamelijk welzijn, dus elimineer zorgen zo snel mogelijk. Het is verstandig om vooral je voeten niet te zwaar te belasten en deze sterk en gezond te houden.

RAM

Als je erg gespannen bent lijkt het verstandig om een paar dagen vrij te nemen. Een klein hotel of een huisje aan zee zou ideaal zijn om tot jezelf te komen. Stel je eens anders op, dan ontdek je in anderen ook nieuwe aspecten.

STIER

Er kan je gevaagd worden het woord te voeren namens een groep waarin je actief bent. Het zal je vlijen, maar misschien betwijfelt je of je kunt voldoen aan de verwachtingen. Wees gerust; je hebt een natuurtalent en kunt nieuwe vrienden maken.

TWEELINGEN

Je zal er geen moeite mee hebben achterstallig werk in te halen. Een nieuweling(e) kan je hart sneller doen kloppen. Je kan uitgenodigd worden voor een exclusieve bijeenkomst die goed zal zijn voor je carrière. Ga!

KREEFT

Relaties worden begunstigd. Raak niet betrokken bij elke zielenpoot die je tegenkomt want dan krijgen naasten het gevoel op de laatste plaats te komen. Zet gedachten op papier; bij herlezing kun je inzicht krijgen in je onderbewustzijn.

LEEUW

Professionele assistentie maakt een wereld van verschil op financieel gebied. Wees vooral eerlijk op gebieden waar je geregeld in de fout gaat. Na een gesprek met een belastinginspecteur kom je iets te weten dat je graag eerder had geweten.

MAAGD

Met snel denkwerk en het toepassen van logica wordt je een complexe situatie de baas. Kies de juiste woorden om voor anderen begrijpelijk te zijn. Reizen zal volgens plan verlopen maar niet zonder een vreemde gebeurtenis.

WEEGSCHAAL

Misschien moet je bijkomen van een drukke periode maar desondanks kunt je het stralend middelpunt zijn van een bijeenkomst. Binnen de eigen kring zal men niet verrast zijn over je efficiency. Wees bereid iets nieuws te leren.

SCHORPIOEN

Gezamenlijke inspanning zal je de komende tijd inspireren. Zakelijk zal alles onder jouw leiding gesmeerd lopen. Er kan een spontane liefde opbloeien met een vriend(in) die je inspireert maar die ook verstikkend kan worden.

BOOGSCHUTETR

Houd voorkennis voor jezelf, zeker als je weet dat iets in een stroomversnelling kan raken. Er lijkt iets aan de hand met een organisatie of een groep mensen. Stel een compromis voor als mensen het niet eens kunnen worden.

STEENBOK

Veel tijd kan je kwijtraken aan het rennen van de ene naar de volgende afspraak. Stel je plooibaar op. Misschien moet je iets voor anderen doen terwijl je zelf al krap in je tijd zit. Houd je strikt aan afspraken en regels.

WATERMAN

De houding van een naaste kan zich ten goede keren; er is begrip gegroeid voor de wijze waarop je je leven inricht. Verwacht geld kan arriveren maar minder zijn dan waarop je rekende. Pak werk systematisch aan.

VISSEN

Er ligt een gunstige dag voor je als je je natuurlijke gaven gebruikt. Auteurs die hun werk signeren kunnen veel belangstellenden trekken als zij er modern uitzien. Draag wat je staat en wat je sterke punten benadrukt, ongeacht de prijs.

