Daghoroscoop 2 september - Vissen: Wees wat spontaner!

VANDAAG JARIG

Jij beschikt over een ruime mate van creativiteit. Probeer dat eens in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke problemen in jouw omgeving. Een ingrijpende opknapbeurt van jouw huis kan een negatief effect hebben op je gezondheid. Koop een hometrainer als je te weinig beweegt.

ZONDAG JARIG

De kans bestaat dat je naar het buitenland wilt verhuizen of aldaar een tweede woning koopt. Jouw intuïtieve vermogen neemt toe naarmate jij ouder wordt. De juiste vrienden hebben maakt daarvan deel uit en dat zal jou sterker maken. Oprechtheid is essentieel als je te maken krijgt met uitdagingen.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Breng jouw weekend liever met je dierbaarste door dan met vage kennissen. Betrek jouw partner bij de dingen die je doet en bied jouw diensten aan als jouw partner met iets speciaals bezig is. Zorg ervoor dat je het samen goed hebt.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Je kunt in een ondernemende stemming zijn en zodra jij met iets begint zal het je verbazen hoeveel werk je in korte tijd verzet. Een afspraak over geld kan voor ruzie zorgen. Bedenk een aanvaardbaar compromis zonder overbodige regels.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Als je een test moet doen zul jij nerveuzer zijn dan je voor mogelijk hield. Door tevoren rust te nemen is jouw kans van slagen groter. Zoek contact met familie die je lang niet hebt gezien. Een vriendschap die kwijnt is te redden.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Jouw privéleven kan in de knel komen als je niet meer vrije tijd voor jezelf creëert. Voorkom dat tijd jouw vijand wordt en laat zeker geen kostbare tijd door jouw vingers glijden. Wees subtiel als je in brede kring gehoord wilt worden.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Winst is mogelijk via een eigendomsoverdracht of een legaat. Laat jouw stemming niet bederven door een onverwachte ontmoeting met iemand die je liever niet ziet. Je kunt van gedachten veranderen over iets wat jou ter harte gaat.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Maak je geen zorgen over geld; je krijgt binnenkort de kans een eventueel tekort aan te vullen. Verzeker je van de steun van een bonafide makelaar als je jouw huis wilt verkopen. Neem een hobby ter hand als je tijd voor jezelf hebt.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Vrienden kunnen jou helpen met een creatief werkstuk of anderen willen je betrekken bij een omvangrijk creatief project. Ben je eigen baas dan bestaat de kans om in kleine kring een contract te sluiten. Zwijg er voorlopig over.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Praat niet met vreemden over privézaken. Jouw belangrijkste wensen kunnen worden vervuld. Je hebt alle reden optimistisch te zijn. Blijf desondanks op jouw hoede; er kan iets vervelends gebeuren in de loop van dit weekend.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Er dreigt dit weekend verwarring en opwinding die tot chaos kan leiden. Ergernis en nervositeit kunnen je tot ondoordachte uitspraken verleiden. Ook communicatieproblemen kunnen plotseling een rol spelen.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Spontaniteit en ruimdenkendheid zullen nuttig blijken. Gebruik de goede contacten die jij hebt om iets voor elkaar te krijgen wat je na aan het hart ligt. Wees niet te fanatiek in jouw meningen. Bespreek plannen met intimi.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Verandering van omgeving is het beste wat jij jezelf cadeau kunt doen. Ook contact met beminden die jij zelden ziet zal je goed bevallen. Je kunt een brief krijgen van een bewonderaar of een of andere beloning. Maak geen ruzie over geld.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Een project waarmee je nu begint kan rekenen op succes. Jouw oordeel is scherp waardoor je in de juiste positie verkeert om een contract af te sluiten. Overweeg om in het buitenland te gaan wonen en/of werken. Wees wat spontaner.

