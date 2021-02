Is het krijgen van ’maar’ één kind zielig?

Niet sociaal, of toch wel?

Een enig kind hoeft niets te delen: hij of zij heeft al het speelgoed en alle aandacht van de ouders voor zichzelf. Het kind zou hierdoor verwend raken en niet in staat zijn om te delen met anderen. Een enig kind zou simpelweg niet sociaal zijn.

Maar je kunt het ook van een andere kant bekijken. Enig kinderen heb geen andere keus dan sociaal te zijn. Ze hebben geen broertje of zusje met wie ze kunnen spelen, waardoor ze op vroege leeftijd juíst leren andere kinderen te benaderen.

Alleen achterblijven

Ook wordt als nadeel genoemd dat enig kinderen alleen achterblijven en niet op een broer of zus kunnen terugvallen als de ouders komen te overlijden. Daartegenover staat dat zij vaak een betere band met hun ouders hebben dan doorgaans het geval is in grote(re) gezinnen.

In de verdediging

Ook niet onbelangrijk is de motivatie van de ouders. Soms is het geen keuze om maar één kind te krijgen. Veel ouders prijzen zichzelf gelukkig dat het één keer is gelukt om zwanger te raken.

De vraag: ‘Komt er een tweede?’ valt dan ook niet altijd in goede aarde. Zo laat Aafke Romeijn in de tweet hieronder weten dat ze niet voor de tweede keer zwanger zal worden. Ze heeft het gevoel dat ze in de verdediging moet schieten.

Want soms is het voor de ouders nu eenmaal beter het bij één kind te laten. Door te kiezen voor je eigen geluk, kies je indirect ook voor het geluk van je kind.

Praat mee

Vind jij dat een kind een broertje of zusje nodig heeft en is het zielig om enig kind te zijn? Of heeft dat juist veel voordelen? Ben jij enig kind en vind je het heerlijk - of was het vroeger eenzaam? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!