Moeten ziekenhuizen geen ongezonde voeding meer verkopen?

Binnenlopen in de kantine van een ziekenhuis. Overal zie je ongezonde snacks liggen. Van een saucijzenbroodje tot een gevulde koek. Een voedzame maaltijd is vaak niet te vinden. Iris de Vries plaatste onlangs een bericht op LinkedIn met daarin haar bedenkingen over het aanbod van eten in de kantines, maar ook aan de ziekenhuisbedden. Zo kreeg haar zoontje een beker ranja, hagelslag, jam en een knakworst voorgeschoteld. Zij vindt het verbijsterend dat er in ziekenhuizen, waar het juist draait om gezondheid, maar weinig gezond voedsel wordt aangeboden.

Invloed op de omgeving

Het Voedingscentrum heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de fysieke omgeving op eetgedrag. Uit hun onderzoek blijkt dat afgelopen jaren er door de maatschappij steeds meer is gestimuleerd om veel en soms overmatig te eten. Tegenwoordig kan je eten overal halen, zo ook in een ziekenhuis. De omgeving bepaalt of je kiest voor een verantwoorde keuze of voor een ongezondere keuze. Als er meer ongezond voedsel voor je neus ligt, is het lastiger om voor die banaan te kiezen.

Volgens het Diabetesfonds komen er wekelijks bijna 1.200 diabetespatiënten bij. In 2020 werd door het ministerie van volksgezondheid nog gemeten dat 50 procent van de bevolking vanaf 18 jaar matig of ernstig overgewicht heeft. Bij kinderen van 4 tot 17 jaar is dat 14,7 procent. In de meeste ziekenhuizen stimuleren ze door de verkoop van ongezond eten nog geen gezonde voeding. Maar zou dat wel moeten? Sommige mensen vinden het juist fijn dat ze wat lekkers te eten hebben tussen al die stress door.

Op de gezonde tour

Organisaties zijn druk bezig om de ongezonde voeding minder aan te laten bieden. Zo zet Foodwatch zich ook in door te vechten voor veilige en gezonde voeding. Zij organiseerden in 2018 een actie waardoor er nu bij 90 procent van de ziekenhuizen geen energiedrankjes meer wordt verkocht.

Niet bij alle ziekenhuizen ligt vooral ongezond eten in de schappen. Afgelopen juni tekenden negen ziekenhuizen een verklaring om vanaf 2022 alleen nog maar gezond eten aan te bieden. Én dit wordt alleen maar meer. In een Nationaal preventieakkoord staat namelijk dat alle ziekenhuizen vanaf 2030 een gezond voedselaanbod moet hebben. Dat betekent heus niet dat jij niet meer van je broodje kroket kan genieten in het ziekenhuis. In de ziekenhuizen moet namelijk 80 procent van het aanbod gezond zijn.

Verschil moet er wezen

Onderstaande twitteraar deelt het menu dat hij voorgeschoteld kreeg in het ziekenhuis waar hij lag.

Daar komen veel reacties op.

Maar deze twitteraar vindt het allemaal maar betutteling.

Praat mee

Moeten ziekenhuizen geen ongezonde voeding meer verkopen en voorschotelen? Of ben jij juist blij met die snacks? Praat mee via onze Facebookpagina!