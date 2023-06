‘Moet ik de vriendschap verbreken met mijn vriendin die wappie is geworden?

DE VRAAG

Lieve Miriam,

Al sinds de basisschool zijn Alice en ik bevriend. Tijdens onze puberteit waren we 24/7 bij elkaar. Op een gegeven moment ben ik gaan studeren en Alice werd al jong moeder. Toch bleven we bevriend. We zijn, zoals dat heet, onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het begin van de pandemie zaten we op één lijn. We zochten en vonden steun bij elkaar, op afstand maar toch. We hielden ons aan de regels zoals die ons werden voorgeschreven en probeerden ons leven zo goed en zo kwaad mogelijk toch een beetje gezellig te laten zijn. Totdat er een vaccin kwam. Toen werd ineens alles anders.

Daar waar ik vertrouwde op de kennis en kunde van de wetenschap? Alice sloot zich aan bij die groep die zich ‘Moederhart’ noemde. Ineens was er van alles mis aan de overheid. Plotseling was Alice er stellig van overtuigd dat wij allen ten prooi vielen aan de Big Reset en noemde ze mensen die daar anders over dachten, zoals ik, ‘makke schapen’. Alice werd zoals wij dat noemen een ‘wappie’.

Ergens begreep ik haar wel. Er gingen zoveel wilde verhalen rond en het was zo veel allemaal dat ik haar maar een beetje liet gaan. Ik ging ervan uit dat als eenmaal alles achter de rug was zij wel weer normaal zou gaan doen. Ik hoopte dat ze langzaam maar zeker uit die rabbit hole zou kruipen als haar angsten eenmaal ongegrond bleken te zijn. Niets was minder waar. Nu, in het post-covidtijdperk, is ze er nog stelliger van overtuigd dat wij in een soort van parallelle wereld leven en grijpt ze elk moment aan om mij daarop te wijzen - wat ik ook aandraag. Wat ik haar ook zeg en wat zij beweert probeer te ontkrachten, hoeveel geduld ik ook met haar heb. Haar veranderde wereldbeeld staat als een betonnen muur tussen ons in.

Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Iedereen in mijn omgeving zegt tegen mij dat ik de vriendschap moet verbreken maar dat wil en kan ik niet. Ik merk wel dat die vriendschap mij inmiddels meer energie van mij opslurpt dan dat het mij geeft. Wat vind jij? Moet ik haar laten gaan of moet ik gewoon de tijd zijn werk laten doen?

Liefs, Maaike.

HET ANTWOORD

Lieve Maaike,

Wat een goeie vraag. Ik denk dat iedereen wel iemand kent in zijn of haar omgeving die sinds corona door de wereld heen raasde ineens lijnrecht tegenover zijn of haar wereldbeeld is komen te staan. Ik heb hele vriendengroepen uit elkaar zien vallen. Families die niet meer bij elkaar komen. Kinderen die hun ouders niet meer zien. Ik zou nu een hele uiteenzetting kunnen schrijven waarom zij ongelijk heeft of waarom jij alles niet duidelijk ziet maar dat doe ik niet. Daar ga ik niet over. Ik ben geen wetenschapper of moralist.

Persoonlijk vind ik het altijd pijnlijk als mensen die een andere mening zijn toegedaan er zo hard ingaan dat er geen enkel gesprek meer mogelijk is. Ik heb dat namelijk ook gedaan en dat lijdt tot niets. Dat we anderen polariseren omdat zij niet denken zoals die ander stagneert elke vorm van contact.

Mijn verhaal is simpel. Doch doeltreffend. Mijn volwassen kinderen en ik staan op sommige vlakken ook lijnrecht tegenover elkaar in deze post-coviddiscussie. Dat kan en dat mag. En dat is okay. Of, als ik aan mensen vertel dat ik werkzaam ben in de media krijg ik regelmatig vrij pittige teksten naar mijn hoofd geslingerd. Ik laat het van me afglijden. We komen er samen toch nooit uit. Wat ik wel onmiddellijk aangeef aan anderen is wat mijn grenzen zijn. Het niet met mij eens zijn is prima maar schelden of andere bewoordingen die mij op persoonlijk vlak zouden moeten raken accepteer ik niet.

Aan alles merk ik dat jij je vriendin niet kwijt wil maar ook dat het je moeite kost om nader tot elkaar te komen. Als ik met iemand in gesprek ben, of dat nou mijn kinderen zijn of anderen, en zij geven aan het ergens niet met mij eens te zijn dan luister ik. Ik sluit dan af met dat ik een andere mening ben toegedaan maar dat ik meer overeenkomsten zie in hoe wij als mens zich ten opzichte van elkaar verhouden dan dat we gaan vallen over dat wat niet en dat wat wel waar is.

Ik kap zo’n gesprek altijd af met de woorden: We zijn het er dus over eens dat we het niet eens zijn? Als ze dat beamen dan stap ik over op een ander onderwerp.

Misschien moet je gewoon afspreken met jouw vriendin dat jullie het op veel punten niet eens zijn maar dat niet de basis is waarop jullie jarenlange vriendschap is gebaseerd. Elkaar ‘wappie’ of ‘mak schaap’ noemen is niet zoals wij mensen met elkaar om zouden moeten gaan. Ik wens jullie veel liefde toe.

Liefs, Miriam

