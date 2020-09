Zó wordt het spannend(er) tussen de lakens!

Zomer 2015... Het voelt alsof ik de laatste der Mohikanen ben, want zweepjes, blinddoeken en/of andere hulpstukken zijn de voordeur van mijn huis tot dan altijd gepasseerd. Natuurlijk heb ik de Vijftig tinten grijs-trilogie van E.L. James gelezen, maar de avonturen van Mr. Grey konden me eerlijk gezegd niet heel erg boeien. Laat staan dat ik er opgewonden van raakte. De veelgeprezen film zag ik tijdens de premiere in 2015 samen met honderden andere mediamensen, waarbij de voorbijflitsende soft SM-beelden me vooral een extreem ongemakkelijk gevoel gaven: ’Wat dóe ik hier?’

Vastbindspelletje

Miljoenen mensen over de hele wereld denken daar anders over. De erotische boeken zijn hun nieuwe bijbels waaruit ze zonder gêne en vol enthousiasme prediken. Waardoor mij de gedachte bekruipt dat ik iets héél erg aan het missen ben. Zoals vriendin G mij toevertrouwde nadat zij voor het eerst een vastbindspelletje met haar man had gedaan: „Hij was eerst doodsbang, maar daarna euforisch. Ik denk niet dat ik een man ooit zo gelukkig heb zien kijken na de seks.”

Sterker nog: sinds G en haar man aan het experimenteren zijn geslagen, is het alsof ze tien dagen in plaats van tien jaar bij elkaar zijn: een dierlijk verlangen in hun ogen, seksueel getinte opmerkingen over en weer, hernieuwde verliefdheid... Ik heb echt niet te klagen over mijn seksleven, maar dat stadium zijn mijn vriend en ik al lang en breed gepasseerd. Is G een uitzondering of is het spel van domineren en onderdanigheid de sleutel om het euforische Hallelujah-gevoel uit de begintijd terug te halen? En hoe pak je dat als beginneling dan aan?

Je eigen Mr. Grey

Voor de mensen die de laatste jaren onder een steen hebben geleefd en geen idee hebben waar dit over gaat: in Vijftig tinten grijs krijgen de steenrijke zakenman Christian Grey en de naïeve Anastasia Steele een relatie, waarna hij haar inwijdt in de wereld van SM. Denk: touwen, tape, zweepjes en handboeien. Zie je die op je netvlies, dan heb je een heel aardig beeld van de hoofdingrediënten van de boeken en films, waarna er een run kwam op seksspeeltjes in alle soorten en maten.

We beginnen met handboeien

„Waar kan ik je mee helpen?” vraagt de verkoopster van Christine le Duc als ik de collectie seksspeeltjes aan een nader onderzoek onderwerp. Enigszins beschroomd bekijk ik een vibrerend ei, de G-Spot Rabbit en een setje love balls, maar uiteindelijk stap ik de deur uit met handboeien. „Perfect voor starters”, aldus de opgewekte verkoopster. Mijn vriend blijkt daar vanaf de bank toch nét iets anders over te denken: „Zit er wel een extra setje sleutels bij? Anders begin ik helemaal niet aan die onzin.”

50 ways of pleasure

Terwijl de voetbalwedstrijd op tv een tandje harder wordt gezet, bel ik met commercieel manager Deborah van Dijk van diezelfde erotiekketen. Zij vertelt over de workshop 50 Ways of Pleasure, die gegeven wordt aan alleen vrouwen of stellen. „Mr. Grey heeft heel veel losgemaakt. We zien in onze winkels steeds meer vrouwen, die zeggen dat ze door het lezen van de boeken toe zijn aan iets nieuws en wat meer willen experimenteren met hun partner.”

Ze stappen vaak binnen met een verlanglijstje, waarop de attributen prijken die in de boeken en films voorkomen en het uitproberen waard zijn. Met stip op 1: de love balls, vaginale balletjes. „Maskers, blinddoeken en handboeien zijn ook erg in trek, maar als leek weet je eigenlijk niet precies wat je daar allemaal mee moet”, legt Van Dijk uit. „Daarom is er ook nog een workshop voor 50 tinten grijs-dummies: de deuren van de winkel gaan dicht en je leert alles wat je moet weten.”

Letterlijk en figuurlijk knopen

En dat is geen overbodige luxe, want in de praktijk blijkt dat er best nog wel iets kan misgaan als mensen gaan experimenteren met BDSM. „De focus ligt op veiligheid en respect. Dat zijn twee heel belangrijke zaken die je goed in je oren moet knopen voordat je letterlijk aan het knopen slaat”, aldus Van Dijk. Verder wordt geleerd hoe je het tussen de lakens spannender kunt maken door de zintuigen te prikkelen met zweepjes, touwen en kaarsen. „Je moet voorzichtig te werk gaan en bepaalde lichaamsdelen zoals het gezicht en de geslachtsdelen vermijden.”

Op de Eerste Hulp zien ze ook de effecten van de laatste erotiektrend, vertelt kennis M die in het ziekenhuis werkt. „Er komen geregeld mensen binnen die aan het experimenteren zijn gegaan en dat gaat helaas nog weleens fout.”

Door haar expliciete anekdotes neemt de drang om zelf met seksspeeltjes aan de slag te gaan niet toe. Maar het kietelveertje - dat ik cadeau kreeg bij de handboeien blijkt in bed behoorlijk succesvol. Het is een sexy toevoeging, net als het blinddoekje dat mijn vriend (”Tadááá, surprise!”) ondertussen heeft aangeschaft. Niet bepaald SM-achtig in de zin van slaan en de baas spelen over je partner, maar het is een goede eerste stap om een flintertje inzicht te krijgen in wat deze hype zoal voor je seksleven kan doen.

Kinky met kaarsvet

Als ik het onderwerp bij vriendin K aansnijd, vertelt ze: „Ik wilde al jaren dingen doen met kaarsvet of van die fluffy handboeien aan het bed, maar mijn vriend vond dat een beetje te kinky.” Totdat ze hem een dvd met Mr. Grey liet zien en hij alsnog geïnspireerd raakte. En jawel, dat beviel. Kiki: „Tuurlijk, het is een spel. Maar toch prikkelt het als je jezelf laat vastbinden en je vrije wil uit handen geeft. Die spanning maakt de ontlading zo veel groter dan normaal.”

Het is niet iets wat je zo maar met iedereen doet, zegt Gerieke. Zij is actief lid van een BDSM-forum waar ik uit nieuwsgierigheid een kijkje neem. „Want wat als hij je grenzen niet respecteert, of foto’s maakt en die deelt? Dat is niet spannend maar éng!” In navolging van de boeken halen haar vriend en zij sinds een jaartje regelmatig strokenzweep, blinddoek en handboeien uit de kast. „We gaan niet aan een halsband op ons knieën over de vloer, maar het is een welkome afwisseling als we zin hebben in uitgebreide seks ’met extra’s’.”

Haar seksleven vaart er wel bij, vertelt ze. „We zijn zes jaar samen en dan ken je alle trucjes in bed wel”, lacht ze. „Het is leuk om er eens een andere draai aan te geven. Overdag bedenken we via WhatsApp verhaallijnen en daarna onderzoeken we waar de grenzen liggen... Dat is niet alleen opwindend, maar ook leerzaam omdat je heel andere kanten van elkaar leert kennen. Ik wist bijvoorbeeld niet dat hij er zo veel plezier in zou scheppen om mij in de slaapkamer te domineren. In het dagelijks leven is hij juist een heel lieve, zorgzame man.”

BDSM

De verhalen rondom Mr. Grey hebben duizenden mensen voorzien van een nieuwe hobby die hun seksleven - én daarmee de relatie - verandert. Seksuoloog Astrid Kremers: „BDSM was toch altijd een taboeonderwerp. Dat is door deze boeken minder geworden. Het wordt inmiddels eerder raar gevonden als je ze níet hebt gelezen. Veel stellen hebben de inhoud samen besproken en dat is een grote stap, want praten over seksualiteit, intimiteit en romantiek is hét geheim van een leuk seksleven. Zeker als je het in de slaapkamer ook nog uitprobeert.”

Tijdens plezierige seks maak je het hormoon oxytocine aan, wat ervoor zorgt dat je je meer verbonden voelt met je partner. Daardoor gaat de gang van zaken in én buiten het bed soepeler. „Seks is eigenlijk het cement van je relatie”, zegt Kremers. „In die zin kan het een oppepper zijn, net zoals het je relatie goed kan doen om samen nieuwe dingen te ontdekken.” Maar zoals dat gaat met alle noviteiten: het nieuwtje gaat er op een dag af. „En dan word je er minder seksueel door getriggerd. Al kan de zin in seks natuurlijk wel weer opleven.” De filmrechten van E.L. James’ nieuwe boek The Mister zijn in ieder geval al verkocht.

Zo spannend als je zelf wil

Inmiddels zie ik zelf ook de lol in van een handboei hier of blinddoek daar. Natuurlijk wil ik niet dat na afloop de zweepslagen op mijn rug staan. Of als een hondje de voeten van mijn partner aflikken. Maar je kunt het zo spannend maken als je zelf wilt, behoorlijk opwindend en vooral: aandachtig en liefdevol. Misschien is dat ook wel het belangrijkste effect: dat je er even bewust voor elkaar bent. En dat is dan weer een hype die wat mij betreft nog heel lang mag duren.

Dit stuk staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.