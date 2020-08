Daghoroscoop 10 augustus

VANDAAG JARIG

De trends die u wachten in uw carrière zijn afhankelijk van de stand van Venus in uw horoscoop, en die planeet is tamelijk opdringerig. Het zal dit jaar uw opdracht en missie zijn om er voor uw partner. geliefden en vrienden, te zijn ook als u betrokken raakt bij groot-opgezette gebeurtenissen.

RAM

Verkopers zullen in topvorm zijn. Bedenk een excuus als een collega u uitkiest om tegen te zeuren. Voeg wat kruiderij toe aan uw liefdeleven; uw partner zal blij zijn met wat hartstocht. Gun iemand die hogerop wil vrijheid van handelen.

STIER

Maak werk af dat bleef liggen; misschien kunt u wat vroeger naar huis. Word lid van een sportvereniging om fitter te worden. Er kan zich een geschikte partner aandienen om een zaak mee op te zetten. Laat een erfstuk taxeren voor de verzekering.

TWEELINGEN

Het kan een productieve dag worden als u uw zaken goed organiseert. Maak lijstjes en zoek alles bij elkaar wat u nodig hebt voor u begint. Neem de tijd en kies uw woorden zorgvuldig als u iemand een nare tijding moet overbrengen.

KREEFT

Als er vorige week weinig uit uw handen is gekomen zult u dat vandaag moeten compenseren. Kijk uit naar ander werk als uw huidige baan u verveelt. Reserveer wat tijd voor uzelf als u het de laatste tijd erg druk hebt gehad.

LEEUW

Tijdens de lunch kunnen interessante gesprekken invloed krijgen op uw toekomstplannen. Vermijd controversiële onderwerpen; anderen kunnen emotioneel reageren. Verliefden en verloofden kunnen een trouwdatum prikken.

MAAGD

Verwacht geen vorderingen als u verwikkeld bent in een juridische procedure; er zal eerder sprake zijn van vertraging. Houd financiële zaken overzichtelijk teneinde verwarring te voorkomen. Tracht een vreemde droom te analyseren.

WEEGSCHAAL

U kunt tot de overtuiging komen dat buitenlandse reizen ook enig nut moeten hebben. Zakelijke overwegingen kunnen u doen besluiten u in het buitenland te vestigen. Stap niet te snel in een langsvarend huwelijksbootje.

SCHORPIOEN

Vrijgezellen kunnen ver van huis iemand ontmoeten met wie het meteen klikt. Dat kan iemand zijn uit een ander land of andere cultuur. Geduld moet uw motto zijn in een financiële situatie. Zet geregeld wat geld opzij.

BOOGSCHUTTER

Op het werk kan iemand rondlopen met wie het slecht kersen eten is. Maak eens een praatje; misschien bedriegt de schijn en is diegene alleen-maar verlegen. Als u vrij bent hoeft u de deur niet uit; thuis is genoeg te doen.

STEENBOK

Door in eenzaamheid te werken zult u het meest productief zijn. Aanvaard nu geen extra opdrachten; te hard werken brengt uw welzijn in gevaar. Blijf vriendelijk tegen collega’s die u irriteren. Leg ongefundeerde kritiek naast u neer.

WATERMAN

Sta vrienden niet toe te bemiddelen als u verliefd bent want dan wordt het niets. Nodig kennissen thuis uit en organiseer een feestje eind deze week, dat wordt vast gezellig. Amor kan ineens raak schieten terwijl u op reis bent.

VISSEN

Behandel professionele belangen uiterst voorzichtig, dan kan een gesprek met superieuren geruststellend en onthullend verlopen. Er kan u een verrassing wachten die niet onplezierig is. Kies geen partij in een ruzie tussen medewerkers.