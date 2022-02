‘De uitslag van het uitstrijkje zit me niet lekker’

Wel HPV, geen afwijkende cellen. Dat betekent dat ik over een halfjaar weer met de benen wijd mag. Mijn moeder schrikt een beetje, maar ik stel haar snel gerust. ‘Niets aan de hand, mam. Die uitslag krijgt vrijwel iedereen. Zolang er geen afwijkende cellen zijn, is er geen man overboord. En zelfs als die er wel zouden zijn, betekent dat niet direct dat je kanker hebt.

Eenmaal thuis neem ik het foldertje dat ik een paar weken eerder van doktersassistente Karima kreeg nog eens door. Het verhaal zit iets anders in elkaar dan ik dacht: slechts 7 op de 100 vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, krijgen de uitslag die ik heb gekregen. Ik sla aan het googelen - wat natuurlijk hartstikke stom is, want volgens Google heb je altijd het ergste van het ergste en lig je zonder interventie binnen een paar weken tussen zes planken.

Een paar uur later ben ik tig internetpagina’s verder, een klein beetje wijzer en vooral een stuk minder ontspannen. HPV, een afkorting van humaan papillomavirus, is een virus waarmee bijna iedereen die seksueel actief is ooit wordt besmet. In principe ruimt je lichaam dit virus binnen één à twee jaar zelf op, maar dat gebeurt niet altijd. Als het virus aanwezig blijft, kan het zijn dat het de cellen van je baarmoedermond aantast en er een voorstadium van baarmoederhalskanker ontwikkelt. Of je HPV hebt weet je eigenlijk alleen als je een uitstrijkje laat afnemen, want duidelijke symptomen zijn er niet.

De kans dat je lichaam het virus zelf weet weg te werken, wordt kleiner als je een verlaagde weerstand hebt, rookt, herpes of chlamydia hebt, je meerdere HPV-varianten met je meedraagt of veel wisselende seksuele contacten hebt. Dat alles is niet op mij van toepassing, maar toch zit het me niet helemaal lekker. Ik was een jaar of zeventien toen ik voor het eerst seks had… wie weet heb ik het toen al opgelopen en huist het virus al dertien jaar in mijn vajayjay. Daarnaast vind ik het gewoon een naar idee dat er ‘iets’ zit wat er niet hoort.

Maar goed, in principe is er dus niets aan de hand en maak ik me zorgen om iets waarover ik me helemaal geen zorgen zou moeten maken. Die zorgen had ik niet gehad als ik geen uitstrijkje had laten maken, zoals volgens de meest recente cijfers bijna de helft van de daarvoor uitgenodigde vrouwen. Het was dan misschien niet mijn hoogtepunt van januari, maar toch ben toch ben ik blij dat ik het heb laten doen. Ik vind het een fijn idee dat ik over een halfjaar terug moet en we de boel zo in de gaten houden. Mocht het ooit wél foute boel zijn, dan ben ik er liever op tijd bij.