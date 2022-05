’Ik durfde niet aan te geven dat ik twijfelde dus riep ik: doe maar!’

Ik neem je mee in mijn ervaringen met een haarwerk tot nu toe. Hiermee bedoel ik een pruik. Alleen veel dames met alopecia vinden het woord ’pruik’ maar niets. Pruiken koop je in carnavalswinkels. Geloof me: een mooi haarwerk is wel ietsje duurder dan dat roze glitter ding van een tientje.

Haarwerk

Jarenlang was een haarwerk voor mij iets dat heel ver weg voelde. Zoals ik eerder al schreef begon mijn alopecia op mijn 21e. Vanaf toen heb ik verschillende periodes van haaruitval doorgemaakt. De ene periode was heftiger dan de andere, maar altijd stabiliseerde het weer. Het bleek de pil te zijn die hiervoor zorgde. De pil die ik slikte bevat namelijk vrouwelijke hormonen, waardoor mijn hormoonbalans wat stabiliseerde.

Steeds kregen mijn haren dus even “rust” om weer een beetje bij te groeien. De paniek die ik voelde tijdens het haarverlies werd daar niet minder om, maar de angst om kaal te worden was er toen nog niet. Ik had vroeger best een goede bos haar, dus er gingen vele jaren overheen voordat mijn haar zichtbaar dunner werd.

Sinds ruim een jaar (na het stoppen met de pil) zet de haaruitval door en sindsdien ben ik me ook meer gaan verdiepen in mijn laatste strohalm: een haarwerk. Het begon met wat lezen op internet. Op informatieve websites, blogs en websites van haarwerkers kwam ik al snel achter de diverse opties.

De keuze is reuze

De prijs is niet alleen afhankelijk van de lengte van het haar, maar voornamelijk van het soort haar. Kies je voor synthetisch, Aziatisch echt haar of Europees echt haar? Deze laatste is veruit het mooist, maar helaas ook het duurst. Dan is er nog de vraag of je kiest voor een heel haarwerk of een haarstukje.

Voor volledig kale mensen is een haarstukje uiteraard niet voldoende, maar wanneer je nog over eigen haar bezit kan dit een fijne oplossing zijn. Echter haakte ik al snel af vanwege de bevestigingsmethodes hiervan.

Óf het haarstukje wordt semipermanent in je haar verweven (maar dit betekent dat je je eigen hoofdhuid al die weken ook niet kan behandelen) óf je zet deze met klemmetjes vast. Dat laatste klinkt leuk, maar ow men! Wat doen die rotklemmen pijn. Dit zal vast ook te maken hebben met mijn gevoelige hoofdhuid…

Duur!

Dus de keuze ging dan toch naar een heel haalwerk. Offcourse ook direct de duurste optie: een heel haarwerk van echt Europees haar in een middellang model. Ohja… dan heb je nog het soort capje. Handgeknoopt of machinaal? Tja.. als we dan toch duizenden euro’s uitgeven ga ik voor de Rolls-Royce onder de haarwerken en dan maar handgeknoopt. Oh en had ik al verteld dat een haarwerk bij intensief dragen maar een jaar of iets meegaat? Dat wordt een goede baan vinden!

Terug naar mijn zoektocht. Ik wist wat ik wilde, maar waar ga je dit bestellen? Ik volgde braaf het advies op om bij diverse haarwerkers langs te gaan, maar hoe moet je dan die keuze maken? Voor welk merk ga je en voor welke haarwerker? En ik ben al zo goed in keuzes maken… not! Uiteindelijk heb ik vorige winter de keuze gemaakt voor een dame die mij ook knipte. Ik kende haar en dat voelde veilig. Ik heb lang getwijfeld tussen twee merken haarwerken, maar ik moest toch een knoop doorhakken. En dit bleek de verkeerde…

Het haarwerk werd geleverd en ik zou deze op gaan halen. Ik merkte al snel dat deze niet goed bleef zitten, maar daar kon dan wel een schuifkammetje in worden gezet. Echter, zodra dit erin was genaaid was de pruik van mij. Geen weg meer terug. Ik zat op dat moment vreselijk slecht in mijn vel en durfde niet aan te geven dat ik twijfelde dus riep ik: “doe maar!” Het resultaat? Ook met kammetje bleef het haarwerk niet goed zitten. Dit was een dieptepunt… ik was totaal lost. Mijn allerlaatste strohalm was een flop. En ik was een paar duizend euro armer.

Huilen

Ik wist niet meer wat ik met mezelf aan moest en heb dat weekend 24 uur per dag gehuild. Uiteindelijk besloot ik te kijken of het haarwerk terug kon of aangepast kon worden, maar helaas. Ik ben toen met dit haarwerk naar een andere salon gegaan. Eentje die puur en alleen de focus heeft op haarwerken en geen kapperszaak van origine is. Deze salon heeft een heel eigen atelier in huis en daardoor kunnen ze veel zelf aanpassen en vermaken. Ze bevestigen mijn gevoel dat het capje gewoonweg veel te groot voor me was, maar dat zij er eigenlijk niks mee konden aangezien het niet bij hun was gekocht. Logisch ook… Na nog meer tranen heb ik het haarwerk terug in de doos gedaan en in de kast gezet. Ik kon er niet meer naar kijken en het werd me allemaal te veel.

Een paar maanden later heb ik een nieuwe poging gewaagd en ben ik teruggegaan naar salon twee. Ze hebben alle tijd voor me genomen en mij meerdere keren ontvangen. Nogmaals alle opties bekeken en uitgekomen bij het merk haarwerk waar ik de vorige keer ook al over twijfelde. Het haarwerk is ondertussen geleverd, geknipt op mijn hoofd en staat hier thuis te shinen op een piepschuimen kop.

Ben ik er blij mee? Niet echt… Ja, het haarwerk is prachtig! En met schuifkammetjes blijft deze redelijk oké zitten, maar… het voelt onwennig. Het zit pijnlijk (weer die gevoelige hoofdhuid) en voelt niet als mezelf. Toch stelt het me gerust dat het haarwerk er is. Ze kunnen deze makkelijk aanpassen wanneer ik kaal zou zijn, maar zolang ik nog wat eigen haar heb en mijn alopecia een beetje kan verbloemen doe ik het voorlopig toch liever nog even met mijn biologische haar.

En haarwerk numero uno? Die ligt nog keurig in de kast. Wie weet kan ik er ooit iets mee en anders maak ik er vast iemand anders blij!

