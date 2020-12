Sarah (36) had al een euthanasieverklaring getekend, maar werd beter

Sarah Kingma straalt in de rubriek Mooi op elke leeftijd Ⓒ Bart Heemskerk

Voor onze populaire rubriek Mooi op elke leeftijd zetten we vrouwelijke dertigplussers in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat en/of ’schoonheidsfoutje(s)’. Wat is jouw beautygeheim en waarvan ga jij stralen? En wat houdt jou jong? Deze week Sarah Kingma (36). Ze woont samen met haar vriend Pim met wie ze 19 jaar samen is, is vlogger en verkoopt panty’s.